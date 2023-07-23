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    Ertuğrul Doğan TFF'ye seslendi: 20 şampiyonluğumuz için başvuracağız

    TFF’nin 1959 öncesi elde edilen şampiyonluklarla ilgili özel komisyon kurması kararı hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, “20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmak zaruri bir hal aldı. TFF’ye başvururacağız” dedi.

    20 Şampiyonluğumuz için başvuracağız

    1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi için komisyon kurulması kararının ardından Trabzonspor'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Karadeniz ekibinin 1 numarası Ertuğrul Doğan, komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını yazılı açıklamayla duyurdu.

    20 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR
    Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun nu kararı sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır" dedi.



    TESCİL ZORUNLU OLACAK
    İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün ise 8 şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Doğan, "Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için TFF'nin oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını, camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir" diye konuştu.
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        Haberler Spor Ertuğrul Doğan TFF'ye seslendi: 20 şampiyonluğumuz için başvuracağız
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