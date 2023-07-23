Ertuğrul Doğan TFF'ye seslendi: 20 şampiyonluğumuz için başvuracağız

1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi için komisyon kurulması kararının ardından Trabzonspor'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Karadeniz ekibinin 1 numarası Ertuğrul Doğan, komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını yazılı açıklamayla duyurdu.
20 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR
Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun nu kararı sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır" dedi.
TESCİL ZORUNLU OLACAK
İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün ise 8 şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Doğan, "Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için TFF'nin oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını, camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir" diye konuştu.