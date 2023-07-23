Ertuğrul Doğan TFF'ye seslendi: 20 şampiyonluğumuz için başvuracağız

20 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR

Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun nu kararı sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır" dedi.