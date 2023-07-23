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    Ekambi planı! Fenerbahçe Kamerunlu yıldız oyuncudan gelecek habere odaklandı

    Fenerbahçe, Kamerunlu yıldız oyuncu Lyonlu Ekambi’nin durumuna göre iki farklı ödeme planı belirledi. Bonservisini eline alırsa daha fazla maaş teklif edilecek....

    Ekambi planı

    Fenerbahçe, uzun süredir Wilfried Zaha ile transfer görüşmeleri yapmış ancak Fildişili yıldızı ikna edememişti. Fenerbahçe, Zaha defterini kapattıktan sonra Lyon'un Kamerunlu yıldızı Ekambi'ye yöneldi. Sarı- Lacivertli Yönetim, 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekambi, Fransız ekibiyle fesih görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe, Ekambi'nin sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Böylece yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemekten kurtulmuş olacak.

    FENER'DEN İKİ AYRI TEKLİF
    Kanarya, Ekambi bonservisini eline alırsa imza parası ve daha fazla maaş teklif edecek. Lyon'a bonservis ödenirse ise bu rakam düşecek. F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Rennes'te kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 maçta 9 gol 4 asist üretti.



    417
    417 karşılaşmada görev alan Ekambi, 139 gol atarken 45 de asist yaptı. 55 kez milli formayı giydi.

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    Haberler Spor Ekambi planı! Fenerbahçe Kamerunlu yıldız oyuncudan gelecek habere odaklandı
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