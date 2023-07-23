Ekambi planı! Fenerbahçe Kamerunlu yıldız oyuncudan gelecek habere odaklandı

Fenerbahçe, uzun süredir Wilfried Zaha ile transfer görüşmeleri yapmış ancak Fildişili yıldızı ikna edememişti. Fenerbahçe, Zaha defterini kapattıktan sonra Lyon'un Kamerunlu yıldızı Ekambi'ye yöneldi. Sarı- Lacivertli Yönetim, 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekambi, Fransız ekibiyle fesih görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe, Ekambi'nin sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Böylece yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemekten kurtulmuş olacak.