Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Lionel Messi, Inter Miami kariyerine müthiş start verdi

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse edilen Lionel Messi, tarih yazmaya devam ediyor… Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'den ayrılan ve ABD ekibi Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, ilk maçında yine şov yaptı. Arjantinli futbolcu, Cruz Azul karşılaşmasının 54. dakikasında oyuna girdi. Messi oyuna girdiğinde Inter Miami 1-0 öndeydi. Cruz Azul 65'te beraberliği sağladı. Maçın 90+4. dakikasında rakip kalenin önünde kazanılan frikikte topun başına geçen Tangocu, şık bir vuruşla kaleciyi avlayıp maçı 2-1'le kazandırdı.
DAVID BECKHAM'IN GÖZYAŞLARI…
Messi'yi izlemeye gelen ünlüler arasında NBA'in süperstarı LeBron James, tenis şampiyonu Serena Williams ve manken Kim Kardashian gibi isimler de vardı. Uzun süre Messi'yi takımına katmaya çalışan David Beckham, bu golden sonra duygusal bir an yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Beckham, yıllardır hayalini kurduğu bu anın gerçekleşmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Messi, kariyerinde penaltı golleri hariç 700 gole ulaşan ilk futbolcu olma rekorunu da kırdı.