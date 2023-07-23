Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Lionel Messi, Inter Miami kariyerine müthiş start verdi





DAVID BECKHAM'IN GÖZYAŞLARI…

Messi'yi izlemeye gelen ünlüler arasında NBA'in süperstarı LeBron James, tenis şampiyonu Serena Williams ve manken Kim Kardashian gibi isimler de vardı. Uzun süre Messi'yi takımına katmaya çalışan David Beckham, bu golden sonra duygusal bir an yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Beckham, yıllardır hayalini kurduğu bu anın gerçekleşmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Messi, kariyerinde penaltı golleri hariç 700 gole ulaşan ilk futbolcu olma rekorunu da kırdı.