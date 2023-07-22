İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, şampiyonayı namağlup tamamladı. Grup ve yarı final müsabakalarında bütün rakiplerini yenmeyi başaran Ay-yıldızlı ekip finalde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19, üstün tamamladı. Üçüncü seti Ukrayna'nın 25-23 kazanmasıyla uzayan dördüncü sette Türkiye rakibini 25-17 mağlup etmeyi başararak Avrupa Şampiyonu oldu.
Kupa ve madalyaların protokol üyeleri tarafından verilmesiyle şampiyona sona erdi.