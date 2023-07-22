İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum."

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