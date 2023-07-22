Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kardeşlik kazandı: Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü





Romanya'nın Ploieşti şehrindeki organizasyonda 50 kiloda milli sporcu Ahmet Yasir Yılmaz, Azerbaycanlı boksör Subhan Babayev'le karşılaştı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Maçı kazanan Babayev, sevincini yaşamadan hemen Ahmet Yasir'e sarıldı. Babayev, Ahmet Yasir'i giydiği formadaki Türk bayrağını öptü. Bunun üzerine Ahmet Yasir de rakibinin üzerinden Azerbaycan bayrağını öperek karşılık verdi. İki boksörün bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.