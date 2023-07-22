Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir!





Emrecan Uzunhan'ın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi. Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışan Emrecan Uzunhan'ın kazanın diğer tarafındaki kişiler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.