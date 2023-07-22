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    • 22.07.2023 21:16
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    • 22.07.2023 21:45
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    Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir!

    Son dakika haberi! Beşiktaş forması giyen genç stoper Emrecan Uzunhan trafikte magandaların saldırısına uğradı. Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaşlı futbolcu trafikte saldırıya uğradı!

    Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Genç futbolcunun saldırı sonrası kaslarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.



    Emrecan Uzunhan'ın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi. Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışan Emrecan Uzunhan'ın kazanın diğer tarafındaki kişiler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

    Emrecan Uzunhan'ın hastaneye kaldırıldığı ve ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldiği aktarıldı. Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

        2 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
        Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emrecan Uzunhan daha sonra İstanbulspor'da oynadı. Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında 2 milyon euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini aldı. Emrecan Uzunhan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Antalyaspor'da geçirdi.



        22 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Emrecan Uuzunhan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro. Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı.

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        Haberler Spor Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir!
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