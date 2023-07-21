Zafere giden yol! Filenin Sultanları tarih yazdı...

Proje kapsamında Türkiye'nin 28 farklı noktasında açılan voleybol okullarında, 6-12 yaş arası çocuklar, kapsamlı bir voleybol eğitimi görme imkanı yakalıyor. Fabrika Projesi ile keşfedilen yetenekli oyuncular kulüplere transfer ediliyor. Ankara TVF Spor Lisesi de altyapı yatırımlarının önemli bir parçası... Çok sayıda öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okul, öğrencilerin hem iyi bir eğitim almasına hem de iyi bir sporcu olarak yetiştirilmesine olanak sağlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN