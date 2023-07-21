Zafere giden yol! Filenin Sultanları tarih yazdı...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu. Sultanlar'ın dünya 1 numarasına ulaşması aslında voleybola yıllardır yapılan yatırımları gündeme getirdi.
Türkiye, hem erkekler hem de kadınlar voleybolunda önemli bir altyapı atılımı gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, özellikle kadınlar voleybol ligini, dünyanın önde gelen liglerinden biri haline getirdi. Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi voleybol takımlarımız, Avrupa'da pek çok organizasyonda şampiyonluk yaşadı, final oynama başarısı gösterdi.
HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM
Voleyboldaki altyapı yatırımlarının en somut örneklerinden biri, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Fabrika Voleybol projesi...