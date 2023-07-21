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    Zafere giden yol! Filenin Sultanları tarih yazdı...

    A Milli Takım, altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaya başladı... Fabrika Voleybol Projesi ve Ankara TVF Spor Lisesi bunun en belirgin örnekleri...

    Zafere giden yol

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu. Sultanlar'ın dünya 1 numarasına ulaşması aslında voleybola yıllardır yapılan yatırımları gündeme getirdi.

    Türkiye, hem erkekler hem de kadınlar voleybolunda önemli bir altyapı atılımı gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, özellikle kadınlar voleybol ligini, dünyanın önde gelen liglerinden biri haline getirdi. Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi voleybol takımlarımız, Avrupa'da pek çok organizasyonda şampiyonluk yaşadı, final oynama başarısı gösterdi.



    HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM
    Voleyboldaki altyapı yatırımlarının en somut örneklerinden biri, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Fabrika Voleybol projesi...

        Proje kapsamında Türkiye'nin 28 farklı noktasında açılan voleybol okullarında, 6-12 yaş arası çocuklar, kapsamlı bir voleybol eğitimi görme imkanı yakalıyor. Fabrika Projesi ile keşfedilen yetenekli oyuncular kulüplere transfer ediliyor. Ankara TVF Spor Lisesi de altyapı yatırımlarının önemli bir parçası... Çok sayıda öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okul, öğrencilerin hem iyi bir eğitim almasına hem de iyi bir sporcu olarak yetiştirilmesine olanak sağlıyor.

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