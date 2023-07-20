Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Rövanş için bugün bir kez daha karşı karşıya gelen iki takımdan Zimbru Chisinau, Denis Dedechko'nun 35. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayarak adını 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 26 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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