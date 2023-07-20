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    • 20.07.2023 22:01
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    • 20.07.2023 22:10
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    Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

    Son dakika haberi.... Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu. Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 26 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

    Son dakika haberi.... Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu.

    San Marino ekibi La Fiorita ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

    Rövanş için bugün bir kez daha karşı karşıya gelen iki takımdan Zimbru Chisinau, Denis Dedechko'nun 35. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayarak adını 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

    Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 26 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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