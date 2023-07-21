Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!





20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili tartışmalar hakkında sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdi. Özbek, "5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı TFF aldı, biz değil. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. 20 seneden beri neredeydiniz? Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili bir düşünceye girmesin. TFF'nin araştırma komisyonu kurması da son derece yanlış ve hukuksuz. Bu karar için Tahkim Kurulu'na gideceğiz" açıklamasında bulundu.



GERÇEKLERİ KONUŞALIM

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi hesabı üzerinden cevap verdi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve basına yansıyan söylemleri üzerine; kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen Galatasaray Başkanı Sayın Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!" ifadesine yer verildi.