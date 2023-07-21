Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!

YENİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Filenin Sultanları, yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvayı ilk sırada tamamlamak istiyor. Gruptaki ilk maçımızda 18 Ağustos'ta İsveç ile karşılaşacağız.
ÇİZME'DEN ORIGI İDDİASI
Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'ye İngiliz ekibi West Ham United ile Galatasaray'ın ilgi gösterdiği iddia edildi. Serie A ekibiyle geleceği hakkında görüşme yapan Belçikalı yıldızın durumu yakın zamanda netleşecek.
ICARDI'DEN G.SARAYLI FOTOĞRA
Hayat arkadaşı Wanda Nara'nın sağlık durumu dolayısıyla Arjantin'de bulunan ve kampa katılamayan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarların yüzünü gelmeden güldürdü. 30 yaşındaki yıldız, ailesiyle vakit geçirirken, üstüne giydiği Galatasaray tişörtüyle poz verdi. Masada yine Galatasaray logolu suluğun bulunması da dikkat çekti. Fotoğrafı ise Wanda paylaştı.
CİMBOM'A PORTEKİZLİ HAKEM
Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı karşılaşmayı 38 yaşındaki FIFA kokartlı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. İlk maç 25 Temmuz'da rövanş ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da.
ANNESİ ÖLDÜKTEN 4 YIL SONRA DOĞDU
Afrika Futbol Federasyonu, Kızılyıldız'da forma giyen Kanga için disiplin komitesini topladı. Kanga'nın gerçek yaşı ve milliyeti araştırılıyor. İddialara göre Kanga'nın annesi 1986 yılında öldü. Kendisi ise 1990 doğumlu. Gabonlu olduğunu söyleyen Kanga'nın asıl memleketi Kongo. Adı da Kanga değil; Kiaku Kiaku Kianga. Araştırmaların ardından Kanga ile karar açıklanacak.
ÜSTÜNDAĞ'DAN KİĞILI'YA ZİYARET
FIVB Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin'i de geride bırakarak şampiyon oldu. Şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TVF kadın ve erkek Milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'yı makamında ziyaret etti. Üstündağ ve Kiğılı ailesi ile turnuva başarısını kutladılar.
ALİ JASİM ANTALYASPOR'DA
Trendyol Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor, Iraklı sağ kanat oyuncusu Ali Jasim'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Trabzonspor'a da teklif edilen 19 yaşındaki oyuncu, büyük potansiyel olarak gösteriliyor.
KHACEF GAZİANTEP FK'DA
Gaziantep FK, 25 yaşındaki sol bek Naoufel Khacef'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada "Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.
BURSASPOR LİGE KATILACAK
Bursaspor'un lisans alamadığı için bu sezon liglere katılamayacağı iddia ediliyordu. Başkan Recep Günay, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edeceklerini ancak seneye bu tehlikenin olduğuna vurgu yaptı.
PELKAS BAŞAKŞEHİR'DE
Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Yunan futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. Geçen sezon F.Bahçe'nin Hull City'ye kiraladığı Yunan yıldızın bonservisi elindeydi.
MESSİ'NİN İMZA TÖRENİNİ 3.5 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
MLS takımlarından İnter Miami, geçtiğimiz günlerde düzenlediği törenle yıldız futbolcu Lionel Messi'yi taraftarlarının karşısına çıkardı. Kulübün hissedarlarından olan David Beckham, ESPN'e yaptığı açıklamada imza törenini 3.5 milyar kişinin izlediğini açıkladı. İnter Miami, Messi'yi PSG'den bedelsiz transfer ederken bu transfer MLS tarihine geçti.
KONFERANS'TA RAKİP ZIMBRU
F.Bahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. İlk maç 26 Temmuz'da Kadıköy'de saat 21.00'de rövanş ise 1 Ağustos'ta Moldova'da saat 20.30'da oynanacak. Zimbru, ilk ön eleme turunda San Marino'dan La Fiorita'yı eledi.
BEŞİKTAŞ TİRANA İLE EŞLEŞTİ
UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk temsilcisi Tirana oldu. Siyah-Beyazlılar ilk maçına evinde 27 Temmuz'da rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta çıkacak. Diğer temsilcimiz Adana Demir ise Cluj ile aynı tarihlerde karşılaşacak.
KARTAL SAHADA
Beşiktaş, bugün 17.00'de Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.
YERLİ İSİMLERE İYİLEŞTİRME YAPILDI
Başkan Ertuğrul Doğan, yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasındaki döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle oluşacak farkı gidereceğini açıklamıştı. Trabzonspor'da tüm yerlilere TEFE-TÜFE oranında iyileştirme yapıldı. Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir gibi oyunculara bu düzenlemeyle birlikte ortalama 10 milyon TL seviyesinde iyileştirme yapıldı.