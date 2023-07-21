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    Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!

    Beşiktaş, Lyanco’dan sonra Jean Onana’yı da İstanbul’a getirdi. İmzalar bugün atılıyor. İşte sizler için derlediğimiz21 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Onana İstanbul’a geldi

    Beşiktaş transferde resmi adımları atmaya devam ediyor. Önceki gün Southampton'dan Lyanco'nun uçağını İstanbul'a indiren Beşiktaş, dün de Jean Onana'yı getirdi. Fransa'nın Lens ekibinden alınan 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha için 5.3 milyon Euro ödeneceği L'Equipe tarafından duyuruldu. 1.89 boyundaki ön libero kariyerinde 103 maça çıkarken 6 gol, 4 asist yaptı. Onana bugün sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.



    İKİNCİ KEZ DÜŞÜNMEZSİNİZ
    Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic dün basın toplantısı düzenledi. Hırvat stoper, "Burayı tercih etmemin ana sebeplerinden birisi hocamız. Trabzonspor gibi bir takımdan bir telefon alıyorsanız ve sizi istediklerini söylüyorlarsa iki kere düşünmezsiniz. Burada olmak, benim adıma büyük bir mutluluk. Harika tarihi ve taraftarı olan büyük bir takımdayım." ifadelerini kullandı



    TONIO TEKLIC İSTANBUL'DA
    Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic dün gece İstanbul'a geldi. Hırvatistan Ligi'nde Varazdin forması giyen Tonio Teklic ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılmıştı. 10 numaralı pozisyonda forma giyen 23 yaşındaki oyuncu kariyerinde 165 maça çıkarken, 23 gol attı ve 12 asist yaptı. Fırtına bu sezon Orsic ve Benkovic'ten sonra üçüncü Hırvat ismi aldı.

        SAISS AL-SADD'DA
        Beşiktaş'ta 33 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss ile yollar ayrıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcu için Katar ekibi Al-Sadd'ın 2,5 milyon Euro+ bonus teklifini kabul etti. Faslı stoperin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

        ZAHA'YA RESTİ ÇEKTİ!
        F.Bahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Wilfried Zaha ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'den transfer için süre isteyen Fildişili yıldız oyuncu davranışlarıyla bıktırdı. Fenerbahçe Yönetimi, Zaha'nın kendilerini çok beklettiği için resti çekti. Zaha'nın eşi Paige Zaha, sosyal medyadan kendisine ve ailesine gelen transfer mesajlarından bunaldığını belirterek "Wilfried ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paige Zaha'nın, eşinin İngiltere'de kalmasını istediği iddia edilmişti.


        1 YIL DAHA BİRLİĞİN BAŞINDAYIM
        F.Bahçe Başkanı Ali Koç, alınan kararla 1 yıl daha Kulüpler Birliği'nde başkan olarak devam edeceğini duyurdu. 'Süper Lig A.Ş.'nin tohumlarını atacaklarını söyleyen Koç, yabancı kuralının 5 yıllık ilan edilmesini talep ettiklerini bildirdi. 'Mavi Kart' uygulamasının kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Koç, "Voleyboldaki başarıyı futbola aktarmalıyız" dedi.



            FENERBAHÇE DEVASA BİR KULÜP!
            F.bahçe, Udinese'den Rodrigo Becao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine 8 milyon 312 bin 500 Euro ödenecek. Bu ücret 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle verilecek. Sambacı yıldızla ise 5 yıllık sözleşme yapıldı. İmza sonrası konuşan Becao, "Çok mutluyum. F.Bahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Burası çok büyük, devasa bir kulüp. F.Bahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Üç kulvarda yarışacağız. Mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. F.Bahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" diye konuştu.

            BARTUĞ İMZALADI
            F.Bahçe, Marsilya'dan ayrılan Bartuğ Elmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki orta saha, "Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım" diye konuştu.

            ICARDI İÇİN AZ KALDI
            Sağlık sponsorluğu anlaşmasında açıklamalar yapan Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunu olduğunu ve yakında geleceklerini belirten Timur, "Icardi için az kaldı. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağımız 3-4 isim var. Onlar da Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçından önce olacak" dedi. Sacha Boey ve Victor Nelsson'u satmak istemediklerini belirten Timur ayrıca, "Talisca ve Dominguez gündemimizde değil. Szymanski için de Fenerbahçe'den çalım yemedik" açıklamasını yaptı.



            20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?
            1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili tartışmalar hakkında sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdi. Özbek, "5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı TFF aldı, biz değil. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. 20 seneden beri neredeydiniz? Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili bir düşünceye girmesin. TFF'nin araştırma komisyonu kurması da son derece yanlış ve hukuksuz. Bu karar için Tahkim Kurulu'na gideceğiz" açıklamasında bulundu.


            GERÇEKLERİ KONUŞALIM
            Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi hesabı üzerinden cevap verdi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve basına yansıyan söylemleri üzerine; kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen Galatasaray Başkanı Sayın Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!" ifadesine yer verildi.



                BUGÜN GELİYOR!
                Santrfor bölgesinde ilk imzayı Halil Dervişoğlu'na attıran Galatasaray, Mauro Icardi'nin yedeği olarak düşünülen Cedric Bakambu'yu da İstanbul'a getiriyor. 32 yaşındaki Kongolu golcünün bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren yıldız futbolcu 18 kez fileleri sarsmayı başarmıştı. Galatasaray'ın Bakambu ile 2 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Cimbom, santrfor bölgesine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'ndan sonra Cedric Bakambu'yu da takviye etti. Artık sırada 1 numaralı golcü Mauro Icardi var.


                MELİSSA VARGAS ÇILGINLIĞI
                A Milli Takımımız'ın başarısında büyük pay sahibi olan Melissa Vargas'ın takipçileri her geçen gün artıyor. Milli yıldızın Milletler Ligi'nden bu yana sosyal medyada takipçi sayısında oldukça fazla bir artış var. Vargas'ın 67 bin olan takipçi sayısı 350 bine çıktı. Milli Takım'ın koçu Daniele Santarelli'nin instagram takipçi sayısı ise 31 binden 70 bine yükseldi. Milli Takım'ın diğer oyuncularının da takipçi sayılarında artış söz konusu.



                YENİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
                Filenin Sultanları, yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvayı ilk sırada tamamlamak istiyor. Gruptaki ilk maçımızda 18 Ağustos'ta İsveç ile karşılaşacağız.

                ÇİZME'DEN ORIGI İDDİASI
                Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'ye İngiliz ekibi West Ham United ile Galatasaray'ın ilgi gösterdiği iddia edildi. Serie A ekibiyle geleceği hakkında görüşme yapan Belçikalı yıldızın durumu yakın zamanda netleşecek.

                ICARDI'DEN G.SARAYLI FOTOĞRA
                Hayat arkadaşı Wanda Nara'nın sağlık durumu dolayısıyla Arjantin'de bulunan ve kampa katılamayan Mauro Icardi, Galatasaray taraftarların yüzünü gelmeden güldürdü. 30 yaşındaki yıldız, ailesiyle vakit geçirirken, üstüne giydiği Galatasaray tişörtüyle poz verdi. Masada yine Galatasaray logolu suluğun bulunması da dikkat çekti. Fotoğrafı ise Wanda paylaştı.

                CİMBOM'A PORTEKİZLİ HAKEM
                Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı karşılaşmayı 38 yaşındaki FIFA kokartlı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. İlk maç 25 Temmuz'da rövanş ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da.

                ANNESİ ÖLDÜKTEN 4 YIL SONRA DOĞDU
                Afrika Futbol Federasyonu, Kızılyıldız'da forma giyen Kanga için disiplin komitesini topladı. Kanga'nın gerçek yaşı ve milliyeti araştırılıyor. İddialara göre Kanga'nın annesi 1986 yılında öldü. Kendisi ise 1990 doğumlu. Gabonlu olduğunu söyleyen Kanga'nın asıl memleketi Kongo. Adı da Kanga değil; Kiaku Kiaku Kianga. Araştırmaların ardından Kanga ile karar açıklanacak.

                ÜSTÜNDAĞ'DAN KİĞILI'YA ZİYARET
                FIVB Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin'i de geride bırakarak şampiyon oldu. Şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TVF kadın ve erkek Milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'yı makamında ziyaret etti. Üstündağ ve Kiğılı ailesi ile turnuva başarısını kutladılar.

                ALİ JASİM ANTALYASPOR'DA
                Trendyol Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor, Iraklı sağ kanat oyuncusu Ali Jasim'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Trabzonspor'a da teklif edilen 19 yaşındaki oyuncu, büyük potansiyel olarak gösteriliyor.

                KHACEF GAZİANTEP FK'DA
                Gaziantep FK, 25 yaşındaki sol bek Naoufel Khacef'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada "Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

                BURSASPOR LİGE KATILACAK
                Bursaspor'un lisans alamadığı için bu sezon liglere katılamayacağı iddia ediliyordu. Başkan Recep Günay, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edeceklerini ancak seneye bu tehlikenin olduğuna vurgu yaptı.

                PELKAS BAŞAKŞEHİR'DE
                Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Yunan futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. Geçen sezon F.Bahçe'nin Hull City'ye kiraladığı Yunan yıldızın bonservisi elindeydi.

                MESSİ'NİN İMZA TÖRENİNİ 3.5 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
                MLS takımlarından İnter Miami, geçtiğimiz günlerde düzenlediği törenle yıldız futbolcu Lionel Messi'yi taraftarlarının karşısına çıkardı. Kulübün hissedarlarından olan David Beckham, ESPN'e yaptığı açıklamada imza törenini 3.5 milyar kişinin izlediğini açıkladı. İnter Miami, Messi'yi PSG'den bedelsiz transfer ederken bu transfer MLS tarihine geçti.

                KONFERANS'TA RAKİP ZIMBRU
                F.Bahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. İlk maç 26 Temmuz'da Kadıköy'de saat 21.00'de rövanş ise 1 Ağustos'ta Moldova'da saat 20.30'da oynanacak. Zimbru, ilk ön eleme turunda San Marino'dan La Fiorita'yı eledi.

                BEŞİKTAŞ TİRANA İLE EŞLEŞTİ
                UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk temsilcisi Tirana oldu. Siyah-Beyazlılar ilk maçına evinde 27 Temmuz'da rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta çıkacak. Diğer temsilcimiz Adana Demir ise Cluj ile aynı tarihlerde karşılaşacak.

                KARTAL SAHADA
                Beşiktaş, bugün 17.00'de Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.

                YERLİ İSİMLERE İYİLEŞTİRME YAPILDI
                Başkan Ertuğrul Doğan, yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasındaki döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle oluşacak farkı gidereceğini açıklamıştı. Trabzonspor'da tüm yerlilere TEFE-TÜFE oranında iyileştirme yapıldı. Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir gibi oyunculara bu düzenlemeyle birlikte ortalama 10 milyon TL seviyesinde iyileştirme yapıldı.

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                Haberler Spor Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!
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