Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu!

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek olan Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı karşılaşmada Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk ekibi KF Tirana kozlarını paylaştı.
Batumi Stadyumu'nda oynanan 1. tur rövanş mücadelesinde konuk takım Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ile 1-0 öne geçti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek olan Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı karşılaşmada Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk ekibi KF Tirana kozlarını paylaştı.
Batumi Stadyumu'nda oynanan 1. tur rövanş mücadelesinde konuk takım Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı Tirana'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arnavutluk ekibi 79. dakikada Kristal Abazaj ile farkı ikiye çıkardı.
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