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    • 20.07.2023 22:23
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    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu!

    Son dakika... Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Arnavutluk ekibi KF Tirana, 1-1'in rövanşında Dinamo Batumi'yi tek golle geçerek siyah beyazlıların rakibi oldu.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!

    Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek olan Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı karşılaşmada Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk ekibi KF Tirana kozlarını paylaştı.

    Batumi Stadyumu'nda oynanan 1. tur rövanş mücadelesinde konuk takım Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ile 1-0 öne geçti.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek olan Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı karşılaşmada Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk ekibi KF Tirana kozlarını paylaştı.

    Batumi Stadyumu'nda oynanan 1. tur rövanş mücadelesinde konuk takım Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ile 1-0 öne geçti.

    İlk yarı Tirana'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arnavutluk ekibi 79. dakikada Kristal Abazaj ile farkı ikiye çıkardı.

    Detaylar geliyor...

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