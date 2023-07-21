Galatasaray Mendy'e kancayı taktı! Okan Buruk Senegalli yıldızın transferine sıcak bakıyor

CİMBOM'DAN 1.5 MİLYON EURO

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, küme düşen Leicester City'den ayrıldı. Bonservisi elinde olan futbolcunun Ada ekibindeki yıllık kazancının 1.2 milyon Euro olduğu ve Aslan'ın futbolcuya 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi. Futbolcu ile temas kuran Cimbom, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.





İSTİKRAR ABIDESI BİR YILDIZ

Futbol kariyerinde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Mendy, geçen sezon Leicester'da 24 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı. Leicester'dan önce Fransa'da Nice ve Monaco'nun başarısı için de ter döken Nampalys Mendy, kariyerinde toplam 342 karşılaşmada 2 gol, 7 asist üretti. 1.67 boyundaki futbolcu, Senegal Milli Takımı'nda da 27 maça çıktı ve skora katkı yapamadı. Fransa vatandaşlığı da bulunan yıldız ismi teknik direktör Okan Buruk'un da istediği gelen haberler arasında. Mendy, İngiltere'de de mücadeleci yapısı, lider özellikleri ve sempatik tavırlarıyla da beğeni kazanmıştı.