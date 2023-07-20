Gerilim tırmanmaya devam ediyor! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medicana ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebi ve TFF'nin kurduğu komisyonun sorulması üzerine Özbek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. İflas etmiş tüccar, 'Acaba bir alacağı var mı?' diye eski defterleri karıştırırmış. Bugünkü olaylar ve tavırlar son derece benzeşiyor. Olay o kadar net ve tartışmaya kapalı. 1950 yılında profesyonel lig gündeme gelmiş, 1952'de profesyonel futbol yaşamı 1959'dan itibaren de deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2001-2002 yılında 5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı alan TFF. 2001-2002'de bu kararı Galatasaray Kulübü değil TFF aldı ve 'Türkiye'de deplasmanlı futbol ligi 1959 yılı itibarıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra alınan şampiyonluklar üzerine değerlendirme yapılacaktır.' dedi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın 1956-57 ve 1957-58 sezonları incelenmesi için bir müracaatı var. Bu incelenmiş ve Beşiktaş'a 2 şampiyonluk verilmiş" açıklamasını yaptı.