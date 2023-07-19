Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi! İşte 1. hafta maçları...



BÜYÜKEKŞİ: AMACIMIZ ANADOLU KULÜPLERİNİN MAÇLARINI TRİBÜNLERDE DAHA FAZLA SEYİRCİ İZLEMESİ

Kura çekiminde konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna güveni tüm paydaşlarla inşa etmeye çalıştıklarını aktararak, "Trendyol ile yeni bir anlaşma yaptık. Liglerimizin adı Trendyol oldu. Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından takımlar mücadele edecek. İnşallah keyifli bir sezon yaşayacağız. Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana şahit olduk. 11 Ağustos'ta 61. sezonuna 'merhaba' diyecek. Bu sezonki hedefimiz dolu tribünler önünde centilmence oynanması ve büyük bir heyecan şahit olması. Ligimizin marka değerinin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz. 1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbol coşkusunun her noktasına yayılması demek. Bu vizyonla geçen hafta ilk defa TFF inovasyon yarışması düzenledik. Amacımız Anadolu kulüplerinin maçlarını tribünlerde daha fazla seyirci izlemesi. Trendyol ile yaptığımız isim sponsorluğu anlaşması inşallah kulüplerimize nefes aldıracak. Ligimizdeki tüm kulüplerimizin, futbolcusundan, teknik adamına, yöneticisinden taraftarına omuz omuza vermesi gerekiyor. Ligimizin tüm taraftarlarına seslenmek istiyorum; taraftarsız futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusu ile oynamak her takımı daha fazla güçlendirecek. TFF olarak adil, şeffaf ve eşit bir yönetim anlatmaya çalışıyoruz. Türk futboluna güveni tüm paydaşlarımızla inşa etmeye çalışıyoruz. Futbol akademimizde yetiştirdiğimiz çocuklardan dünya çapında oyuncular çıkartmak istiyoruz. Ligimizin yeni sezonu hayırlı olsun. Kocaelispor, Çorum FK ve Şanlıurfaspor'a 'hoş geldiniz' diyorum, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından kura çekimine geçildi.