Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi! İşte 1. hafta maçları...

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve 1. Lig kulüplerinin yöneticileri katıldı.
2023-2024 Trendyol 1. Lig sezon planlamasına göre 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan ligin ilk yarısı 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Ligin ikinci yarısı 12 Ocak'ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 12 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
3 haftalık play-off dönemi olacak. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden dolayı 28. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan 2024 tarihinde hafta içi oynanacak.
Geçtiğimiz sezon deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, TFF tarafından yapılan inceleme sonrası lige devam edememesi şartlarını kabul ederek, lig 18 takımlı oynanacak. 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de 1 takım da play-off maçları sonrası belirlenecek.