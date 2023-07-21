Fırtına 16 yaşındaki defans Mert Toros'u kadrosuna kattı!

Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği oyuncuların yaş ortalamasında önemli oranda bir düşüş gözlendi. Bordo-Mavililer'in şu ana kadar transfer ettiği oyuncular arasında Mislav Orsic, 30 yaşla en tecrübeli isim olurken, Bucaspor'dan kadroya katılan Mert Toros ise 16 yaş ile en genç oyuncu oldu. Fırtına'nın diğer transferlerinin yaşları ise Fernandez 27, Benkovic 26, Kourbelis 29, Onuralp Çevikkan 17, Göktan Gürpüz 20 ve Mehmet Can Aydın 21. Böylelikle Trabzonspor'un şu ana kadar kadrosuna kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 23.2 oldu. Bordo-Mavili takımın kadrosuna kattığı genç oyuncuların sayısının başta orta saha mevkisi olmak.