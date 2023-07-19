Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini duyurdu!



Açıklamada Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği de belirtildi. Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

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