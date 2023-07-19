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    • 19.07.2023 15:42
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    • 19.07.2023 15:50
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    Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini duyurdu!

    Son dakika haberi! Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a geleceğini açıkladı. Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu!

    Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.

    Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


    Açıklamada Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği de belirtildi. Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini duyurdu!
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