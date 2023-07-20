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    • Spor
    • 20.07.2023 08:51
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    • 20.07.2023 09:00
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao İstanbul'a ayak bastı: Önce sağlık kontrolü sonra imza

    Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi. Becao bugünkü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da

    Fenerbahçe yeni stoperi Rodrigo Becao'yu İstanbul'a getirdi.



    Sarı-lacivertli kulüp, Çarşamba öğleden sonra Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini KAP'a bildirmişti.



    BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
    Brezilyalı stoper, gece 01:00 sularında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki futbolcu, geceyi geçirmek üzere otele geçti.

    Becao, Perşembe günü sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.



    GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
    1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den Transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

        Becao'yu yakından tanıyalım;

        Becao, 19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya Salvador'da doğdu. Süper Lig kulübü Fenerbahçe için stoper pozisyonunda oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Campeonato Brasileiro Série B'deki ilk maçına Bahia formasıyla 28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense karşısında çıktı.

        4 Temmuz 2018'de Rodrigo Becao, 2018-19 sezonu için Rusya Premier Ligi kulübü PFC CSKA Moskova'ya kiralık olarak katıldı. CSKA formasına ilk kez 27 Temmuz 2018'de, 2018 Rusya Süper Kupası'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıktı.



        6 Temmuz 2019'da Rodrigo Rodrigo Becao, İtalya Serie A tarafı Udinese ile 1,6 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. 25 Ağustos 2019'da Becão, Serie A'daki ilk maçında Dacia Arena'da AC Milan'ı 1-0 yenerek galibiyet golünü attı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao İstanbul'a ayak bastı: Önce sağlık kontrolü sonra imza
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