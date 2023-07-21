Fenarbahçe Karl Ekambi için harekete geçti! Kamerunlu oyuncuya 6 milyon Euroluk teklif

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Wilfried Zaha transferinin çıkmaza girmesinden sonra Ekambi için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Kanarya, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi için girişimlerini hızlandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcu için Lyon ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin kontratının son senesine giren Kamerunlu yıldız oyuncu için 6 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. İki kulüp arasında yapılacak görüşmenin hafta sonu planlandığı belirtildi. 2020 yılından beri Lyon'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Ligue 1'de 177 karşılaşmada görev aldı.
59 gol atarken 28 de asiste imza attı. Kariyeri boyunca 417 maçta forma giyen başarılı oyuncu 139 gol ve 45 asistle 184 gole katkıda bulundu.
Ekambi, Lyon dışında Rennes, Villarreal, Angers, Sochaux ve Paris FC takımlarının formasını giydi. Kamerun Milli Takımı'nda 55 kez görev alan Ekambi, 13 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.