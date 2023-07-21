Fenarbahçe Karl Ekambi için harekete geçti! Kamerunlu oyuncuya 6 milyon Euroluk teklif

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Wilfried Zaha transferinin çıkmaza girmesinden sonra Ekambi için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Kanarya, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi için girişimlerini hızlandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcu için Lyon ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek.