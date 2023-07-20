Ndombele savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe Tottenham’ın yıldızı için rakip oldu





NAPOLI'DE KİRALIK OYNADI

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele, İtalyan ekibinde 40 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Ndombele Tottenham'dan önce Fransa'da Lyon, Amiens ve Guingamp takımlarının başarısı için de ter dökmüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Ndombele, Fransa Milli Takımı'nın formasını şu ana kadar 7 kez giyerken, skora katkı yapamadı.

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