Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo hamlesi!

HOJLUND 70 MİLYON EURO

İtalyan basını Manchester United ile anlaşma sağladığı iddia edilen Atalanta'nın 20 yaşındaki Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund için İngiliz ekibinden 70 milyon Euro talep ettiğini öne sürdü.



ATLETİCO VERATTİ'Yİ İSTİYOR

Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Atletico Madrid, PSG'nin yollarını ayırmak istediği 30 yaşındaki İtalyan orta saha Marco Veratti'yi gündemine aldı. Veratti için konuşulan para ise 80 milyon Euro.



VEZENKOV SACRAMENTO'DA

Euroleague'de gösterdiği başarılı performans ile sezonun MVP'si olan Sasha Vezenkov'un yeni takımı belli oldu. NBA ekibi Sacramento Kings Bulgar forveti 3 yıl, 20 milyon Dolar karşılığında kadrosuna kattı.

ASLAN DOMİNGUEZ İÇİN DEVREDE

İtalyan basını, Bologna forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için Roma'nın yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğunu iddia etti. Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli için 10-12 milyon gelir beklediği yazıldı.



TARAFTARA KOMBİNE TEŞEKKÜRÜ

Beşiktaş taraftara teşekkür etti: "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonu çin belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Yoğun ilgi gösteren taraftarımıza teşekkür ederiz."