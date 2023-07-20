Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo hamlesi!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 26 yaşındaki ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
PRİNCE AMPEM EYÜPSPOR'DA
Trendyol TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Prince Ampem'i transfer etti. Geçen sezon Rijeka'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Arda Turan çok ısrarcıydı.
İLK 2 MAÇ ÜMRANİYE'DE
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ilk 2 iç saha maçını stadındaki çalışmalar nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı. İstanbul ekibi 3. haftadaki K.Paşa maçıyla evine dönecek.