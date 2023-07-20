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    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo hamlesi!

    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadrosuna güçlü bir takviye yaparak ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu transfer etti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Temmuz tarihli spor haberleri...

    Takvim
    Colombo Fenerbahçe’de

    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 26 yaşındaki ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



    PRİNCE AMPEM EYÜPSPOR'DA
    Trendyol TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Prince Ampem'i transfer etti. Geçen sezon Rijeka'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Arda Turan çok ısrarcıydı.



    İLK 2 MAÇ ÜMRANİYE'DE
    Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ilk 2 iç saha maçını stadındaki çalışmalar nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı. İstanbul ekibi 3. haftadaki K.Paşa maçıyla evine dönecek.

        MAHREZ'İN YERİNE RAPHİNHA
        İspanyol basını, Suudi ekiplerinden teklifler alan Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in satılması durumunda İngiliz ekibinin Barcelona'dan Brezilyalı yıldızı Raphinha'yı transfer edeceğini öne sürdü.



        GÖKTAN DUYURULDU
        Fırtına, Göktan Gürpüz ile 3+2 yıl imza attı. 20 yaşındaki orta sahaya 7, 8.8 ve 11 milyon TL maaş verilecek. Sözleşme uzarsa 14 ve 17 milyon daha ödenecek. Bonservis bedeli ise yok.



        1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLDİ
        Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 6 Şubat'taki depremden etkilenen Yeni Malatyaspor bu sezon da ligde yer alamayacağını bildirdi. Bu nedenle lig 18 takımla oynanacak. 11 Ağustos'ta başlayacak 1. haftanın programı şöyle: G.BirliğiÜmraniye, Bolu-Adana, Kocaeli-Manisa FK, Erzurum- Bandırma, Tuzla-Çorum, Keçiörengücü-Eyüp, Giresun-Bodrum, Ş.Urfa-Altay, Göztepe-Sakarya.

            HOJLUND 70 MİLYON EURO
            İtalyan basını Manchester United ile anlaşma sağladığı iddia edilen Atalanta'nın 20 yaşındaki Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund için İngiliz ekibinden 70 milyon Euro talep ettiğini öne sürdü.


            ATLETİCO VERATTİ'Yİ İSTİYOR
            Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Atletico Madrid, PSG'nin yollarını ayırmak istediği 30 yaşındaki İtalyan orta saha Marco Veratti'yi gündemine aldı. Veratti için konuşulan para ise 80 milyon Euro.


            VEZENKOV SACRAMENTO'DA
            Euroleague'de gösterdiği başarılı performans ile sezonun MVP'si olan Sasha Vezenkov'un yeni takımı belli oldu. NBA ekibi Sacramento Kings Bulgar forveti 3 yıl, 20 milyon Dolar karşılığında kadrosuna kattı.

            ASLAN DOMİNGUEZ İÇİN DEVREDE
            İtalyan basını, Bologna forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için Roma'nın yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğunu iddia etti. Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli için 10-12 milyon gelir beklediği yazıldı.


            TARAFTARA KOMBİNE TEŞEKKÜRÜ
            Beşiktaş taraftara teşekkür etti: "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonu çin belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Yoğun ilgi gösteren taraftarımıza teşekkür ederiz."



            TORREIRA TRANSFERİ İPTAL OLDU
            Performansıyla Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan ve bu transfer döneminde sıkça İtalyan ekibi Lazio ile anılan Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 26 yaşındaki Uruguaylı yıldızın geleceği hakkında konuşan Bentancur, "Galatasaray, Lucas Torreira'yı satmadı ve transfer iptal oldu. Torreira İtalya'daydı ancak şu anda İstanbul'da. Lazio, şimdilik B planına geçti" diye konuştu. Geçen sezon Aslan'da 34 maça çıkan Torreira'nın kontratı 2026'da sona erecek.

            IHEANACHO'DA RAKİP ROMA
            İngilizler, Leicester City'den Kelechi Iheanacho için İtalyan ekibi Roma ile Galatasaray'ın yarıştığını yazdı. 26 yaşındaki Nijeryalının kontratı 2024'te bitecek.

                TAYLAN ADANA YOLCUSU
                Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiralık verdiği Taylan Antalyalı, kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Teknik direktörlük görevine Patrick Kluivert'ı getiren Adana Demirspor'un 28 yaşındaki orta saha ve Cimbom ile el sıkıştığı öğrenildi. Başkent ekibinde geride bıraktığımız sezon 32 maça çıkan Antalyalı, 3 gol, 4 asist kaydetmişti.

                YUNUS İÇİN 4-5 TEKLİF VAR
                Transferde adı Fransız ekibi Nantes ile anılan Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili menajeri Necdet Ergezen'den açıklama geldi. Radyospor'a konuşan Ergezen, "G.Saray ile henüz görüşmedim. Kulüple konuşmadan herhangi bir teklifin kabul edilme ihtimali yok. Resmi teklif aşamasına gelen 4-5 kulüp var. Ancak; transfer için Galatasaray ile ortak karar alacağız" dedi. 30 Haziran 2026 tarihine kadar Aslan'la sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, geçen sezon 28 maçta 1 gol, 2 asist katkısı yaptı.

                TADİC SİFTAH YAPTI
                Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Dusan Tadic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

                    TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDEYİM
                    Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, önemli açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, "Türkiye'nin en iyi kulübüne, Fenerbahçe'ye geldim. Bu transferin bir an önce bitmesini arzuladım, istedim çünkü Fenerbahçe'nin beni istediğini biliyordum. Dolayısıyla bu da benim açımdan çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo hamlesi!
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