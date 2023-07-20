Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'e İspanya'dan teklif!

Trabzonspor'un İspanyol golcüsü Maxi Gomez'in takımdan ayrılışı için geri sayım sürüyor. Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen ve bu nedenle Maxi Gomez'i göndermek isteyen Bordo-Mavililer, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.