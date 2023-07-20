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    Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'e İspanya'dan teklif!

    Trabzonspor'da forma giyen Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'i İspanyol ekipleri kadrosuna katmak istiyor. İlk teklif Granada’dan geldi. İspanyol ekibinin teklifinin detayları henüz netleşmezken kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

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    Gomez İspanya yolcusu

    Trabzonspor'un İspanyol golcüsü Maxi Gomez'in takımdan ayrılışı için geri sayım sürüyor. Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen ve bu nedenle Maxi Gomez'i göndermek isteyen Bordo-Mavililer, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

    İsmi birçok İspanyol kulübü anılan Maxi Gomez için ilk girişimi ise Granada yaptı. İspanyol ekibinin teklifinin detayları henüz netleşmezken kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Granada'nın teklifi sonrasında diğer İspanyol kulüplerinin de resmi teklifte bulunması bekleniyor.



    1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLDİ
    Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 6 Şubat'taki depremden etkilenen Yeni Malatyaspor bu sezon da ligde yer alamayacağını bildirdi. Bu nedenle lig 18 takımla oynanacak. 11 Ağustos'ta başlayacak 1. haftanın programı şöyle: G.BirliğiÜmraniye, Bolu-Adana, Kocaeli-Manisa FK, Erzurum- Bandırma, Tuzla-Çorum, Keçiörengücü-Eyüp, Giresun-Bodrum, Ş.Urfa-Altay, Göztepe-Sakarya.
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        Haberler Spor Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'e İspanya'dan teklif!
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