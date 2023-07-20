Trabzonspor'dan sürpriz transfer: Tonio Teklic geliyor

Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, sürpriz bir transferi daha sonuçlandırmak üzere... Transfer sezonu başladıktan sonra Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Dimitrios Kourbelis ve Onuralp Çevikkan gibi isimleri transfer eden Trabzonspor, Hırvat 10 numara Tonio Teklic'in transferini de bitirdi.
Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın listesinde bulunan 23 yaşındaki Hırvat oyuncu Teklic ile anlaşma sağlandı. Kulübü Varazdin ile de bonservis konusunda anlaşma sağlayan Trabzonspor oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. NK Varazdin kulübünde geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu 9 gol katkısı sağladı. 1.5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Teklic'in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu... Karadeniz Fırtınası'na imza atması beklenen Teklic, Varazdin dışında Hajduk Split takımının da formasını giydi. Varazdin formasıyla 74 maça çıkan genç yetenek, 13 gol atarken 9 asiste imza attı. Teklic, Orsic ve Benkovic ile beraber Trabzonspor'un 3. Hırvat oyuncusu olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın transfer edilmesini çok istediği Teklic'in performansı merak ediliyor.
Yeni sezon öncesi Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp yapan Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları, bugün başlayacak. 16 Temmuz'daki Celje maçının ardından 3 gün izin yapan Bordo-Mavililer, bugün ilk kamp yaptıkları yerde çalışacak. 26 Temmuz'a kadar yapacağı çalışmalarla yurt dışı kampını bitirecek olan Trabzonspor, 30 Temmuz'da Yunan ekibi AEK ile sahasında özel maç oynayacak. Bordo-Mavililer, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Sloven ekibi Kranj ile karşı karşıya gelecek.
Hırvat yıldız Tonio Teklic'i İskoçya Ligi ekiplerinden Aberdeen de kadrosuna katmak istiyordu. Genç yetenek tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.