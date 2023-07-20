Trabzonspor'dan sürpriz transfer: Tonio Teklic geliyor

Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın listesinde bulunan 23 yaşındaki Hırvat oyuncu Teklic ile anlaşma sağlandı. Kulübü Varazdin ile de bonservis konusunda anlaşma sağlayan Trabzonspor oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. NK Varazdin kulübünde geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu 9 gol katkısı sağladı. 1.5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Teklic'in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu... Karadeniz Fırtınası'na imza atması beklenen Teklic, Varazdin dışında Hajduk Split takımının da formasını giydi. Varazdin formasıyla 74 maça çıkan genç yetenek, 13 gol atarken 9 asiste imza attı. Teklic, Orsic ve Benkovic ile beraber Trabzonspor'un 3. Hırvat oyuncusu olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın transfer edilmesini çok istediği Teklic'in performansı merak ediliyor.