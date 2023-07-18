Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Zalgiris maçı 11’leri...

''Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? '' şeklindeki sorular internet arama motorlarında futbolseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için geri sayım başlarken, rakibi de belli oldu. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...