Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Zalgiris maçı 11’leri...

''Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? '' şeklindeki sorular internet arama motorlarında futbolseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için geri sayım başlarken, rakibi de belli oldu. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı rakibi netleşti. Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde bir üst tura çıkan taraf Zalgiris oldu. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.
İlk maç 26 Temmuz'da LFF Stadyumu'nda oynanacak.