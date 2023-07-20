Geçen sezon Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan, kiralık gittiği İtalyan ekibi Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Sezon öncesi kampını Cimbom'da geçiren Rumen oyuncu, performansıyla teknik heyeti hem sevindirdi, hem de kararsızlığa düşürdü.
İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili son durumu yazdı. Tutto Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan'dan 4 kulüp, Morutan için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Geleceği henüz belirsizliğini koruyan Morutan'ın kontratı 2026 yılında bitecek. 2021 yazında Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Olimpiu Morutan için FSCB'ye 4.2 milyon Euro bonservis ödenmişti.
Yatırım amaçlı transfer edilen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, Cimbom'da 34 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.