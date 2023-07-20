İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili son durumu yazdı. Tutto Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan'dan 4 kulüp, Morutan için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Geleceği henüz belirsizliğini koruyan Morutan'ın kontratı 2026 yılında bitecek. 2021 yazında Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Olimpiu Morutan için FSCB'ye 4.2 milyon Euro bonservis ödenmişti.

Yatırım amaçlı transfer edilen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, Cimbom'da 34 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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