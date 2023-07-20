Fenerbahçe'den Becao açıklaması: 45-50 milyon Euro’luk satış yapacağız. Parayı iyi kullanacağız

Becao'dan sonra herhalde belli bir frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz" dedi. Oyuncu satışıyla ilgili Başkan Koç, "Elimizdeki futbolculara Almanya'dan, Amerika'dan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan yüksek derecede ilgi var. Sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon Euro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. Gelen parayı dikkatli kullanmamız lazım" şeklinde konuştu. Başkan Koç yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını sözlerine ekledi. Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı Udinese'nin Brezilyalı stoperi Becao bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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