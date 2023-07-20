Erden Timur açıkladı! İşte Icardi'nin geleceği tarih

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Icardi'nin ne zaman geleceği konusunda açıklama yaptı.

Timur açıklamasında, "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde gelecekler" dedi.

Açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı.