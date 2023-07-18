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    Sabitzer bombası! G.Saray Bayern Münih'li yıldızın peşinde...

    Sabitzer’i kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri ile temasa geçen Galatasaray kısa süre içerisinde Bayern Münih’e resmi teklifini iletecek...

    Sabitzer bombası

    Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı takım Bayern Münih'in kadrosunda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için harekete geçti.

    Alman ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.



    KİRALAMA TEKLİFİ MASADA
    20 milyon euro değer biçilen Avusturyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutan Galatasaray'ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği de gelen haberler arasında.

        Bayern Mühih'ten ayrılması beklenen yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor. Geçen sezona Bayern'de başlayan Sabitzer sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı. Geçen sezon toplam 42 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 2 asiste imza attı.

        Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Sabitzer'le Roma'nın da ilgilendiği ifade ediliyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Spor Sabitzer bombası! G.Saray Bayern Münih'li yıldızın peşinde...
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