Yeni aday Djibril Sow! Galatasaray Eintracht Frankfurt'un isviçreli yıldızı için harekete geçti...

Cimbom, 26 yaşındaki İsviçreli 8 numaranın transferi için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bu transfer için önümüzdeki günlerde Almanya'ya hareket edeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 2019 yılından beri Frankfurt forması giyen yıldız oyuncu 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.