Yeni aday Djibril Sow! Galatasaray Eintracht Frankfurt'un isviçreli yıldızı için harekete geçti...

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, merkez orta saha transferi için yeni bir ismin peşine düşmüş durumda. Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Djibril Sow...
Cimbom, 26 yaşındaki İsviçreli 8 numaranın transferi için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bu transfer için önümüzdeki günlerde Almanya'ya hareket edeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 2019 yılından beri Frankfurt forması giyen yıldız oyuncu 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
14 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Eıntracht Frankfurt, Sow'u 2019 yılında Young Boys'tan 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bundesliga kariyerinde 121 maça çıkan yıldız futbolcu, 7 gol atarken 8 de asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu, İsviçre Milli Takım formasını ise 38 kez giydi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yıldız oyuncunun transferine onay verdi. Galatasaray, İspanyol sol kanat Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu transfer etmişti.