Paredes çelmesi! Beşiktaş'a iki çalım atan Fenerbahçe şimdi Galatasaray'ın hedefine göz koydu

9 Yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için çılgın transferlere imza atan Fenerbahçe, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a iki çalım atan Sarı Kanarya, Alexander Djiku ve Dusan Tadic'i Siyah- Beyazlılar'ın elinden kaptı.
Sarı-Lacivertliler, şimdi de Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Leandro Paredes'i renklerine katmak için harekete geçti. 29 yaşındaki Arjantinli orta sahanın kulübü PSG'nin Galatasaray ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı iddia ediliyordu.
BİRAZ SÜRE İSTEDİ
G.Saray'ın Paredes'e yazılı teklifi yaptığı, Arjantinli futbolcunun tüm teklifleri gördükten sonra kararını vereceği ifade ediliyordu. Paredes'in süre istediği bildirilmişti. Tangocu'nun transferinde devreye giren Fenerbahçe'nin, PSG'ye, Galatasaray'ın önerdiği tekliften fazla bir ücret verdiği belirtildi.