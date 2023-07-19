Paredes çelmesi! Beşiktaş'a iki çalım atan Fenerbahçe şimdi Galatasaray'ın hedefine göz koydu

9 Yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için çılgın transferlere imza atan Fenerbahçe, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a iki çalım atan Sarı Kanarya, Alexander Djiku ve Dusan Tadic'i Siyah- Beyazlılar'ın elinden kaptı.