A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Çin'i 3-1 yendi. Dünyanın 1 numarası haline geldi! Tüm Türkiye bayram etti! Kimi meydanlardaki ekranlardan maçı izleyip sabaha dek eğlendi. Kimi sokaklara indi. 85 milyon, kenetlendi! Sultanlar ise zaferin gelmesiyle birlikte "Naim" filminin şarkısını seslendirdi. İtalyan koç Santarelli'nin "Erik dalı" oynaması herkesi mest etti! Sosyal medya bu görüntülerle inledi. Sultanlar'a, 1 milyon 127 bin 500 dolar ödül verildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Milletler Ligi finalinde Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan Ay-Yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu. Filenin Sultanları tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı. Milletler Ligi'ni tarihinde ilk kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, zaferin gelmesinin ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru bulunan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı "Naim" filminin müziğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları tarafından söylenmesi büyük beğeni topladı. Milli voleybolcuların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenme aldı. Final maçı Türkiye'deki bazı meydanlarda kurulan ekranlarda izlendi.
SERVİSİ GÖZYAŞLARIYLA ATTI
A Milli Takım'da kaptan Eda Erdem'in şampiyonluk servisini attığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti. Servisi atarken gözyaşları dökmesi gündem oldu. Dündar, "Sanırım bir rüyanın içerisindeyim. Şu an inanamıyorum. Daniele Santarelli bize ilk günden beri 'Kızlar, biz oraya şampiyon olmaya gidiyoruz' diyordu. Bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
TÖREN SKANDALI!
Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti. FIVB 1. Asbaşkanı, maç biter bitmez kupayı adeta kaptan Eda Erdem'in eline tutuştururken, milli sporcu büyük şaşkınlık yaşadı. Organizasyon daha sonra Ay-Yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa törenle millilere verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Milli Takımı başarasından dolayı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da büyük başarı sonrası kutlama mesajı yayınladı.
SANTARELLİ'DEN ERİK DALI
Milletler Ligi'nde tarih yazan Filenin Sultanları, finalde Çin'i devirerek şampiyon oldu. Millilerimiz bu sonucun ardından FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda 1. sıraya yükselirken, koç Daniele Santarelli'nin şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi. Filenin Sultanları'nda antrenör Daniele Santarelli'nin şampiyonluk sonrası yaptığı 'Erik dalı' performansı ise en çok konuşulanlar arasına girdi. Santarelli'nin 'Erik dalı' performansı sosyal medyada gündeme oturdu. Sporseverler, İtalyan çalıştırıcının oyununa tam puan verdi.