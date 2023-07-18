SERVİSİ GÖZYAŞLARIYLA ATTI

A Milli Takım'da kaptan Eda Erdem'in şampiyonluk servisini attığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti. Servisi atarken gözyaşları dökmesi gündem oldu. Dündar, "Sanırım bir rüyanın içerisindeyim. Şu an inanamıyorum. Daniele Santarelli bize ilk günden beri 'Kızlar, biz oraya şampiyon olmaya gidiyoruz' diyordu. Bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



TÖREN SKANDALI!

Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti. FIVB 1. Asbaşkanı, maç biter bitmez kupayı adeta kaptan Eda Erdem'in eline tutuştururken, milli sporcu büyük şaşkınlık yaşadı. Organizasyon daha sonra Ay-Yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa törenle millilere verildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Milli Takımı başarasından dolayı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da büyük başarı sonrası kutlama mesajı yayınladı.

SANTARELLİ'DEN ERİK DALI

Milletler Ligi'nde tarih yazan Filenin Sultanları, finalde Çin'i devirerek şampiyon oldu. Millilerimiz bu sonucun ardından FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda 1. sıraya yükselirken, koç Daniele Santarelli'nin şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi. Filenin Sultanları'nda antrenör Daniele Santarelli'nin şampiyonluk sonrası yaptığı 'Erik dalı' performansı ise en çok konuşulanlar arasına girdi. Santarelli'nin 'Erik dalı' performansı sosyal medyada gündeme oturdu. Sporseverler, İtalyan çalıştırıcının oyununa tam puan verdi.