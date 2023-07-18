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    6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Ndidi’yi listesine aldı

    6 numaraya takviye yapmak isteyen F.Bahçe, İngiliz ekibi Leicester City’den Wilfried Ndidi’yi listesine aldı. Ada ekibine transfer şartlarını soran Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı orta saha oyuncusuyla da görüşmelere başladı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ndidi sürprizi

    Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basan Fenerbahçe'nin Premier Lig'e veda eden Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Ön libero ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Nijeryalı oyuncunun transferi için Leicester ile görüşen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu. Ayrıca Kanarya'nın, Champhionship'te oynamak istemeyen Wilfried Ndidi ile de temaslara başladığı öğrenildi. Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Ndidi'ye güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor. Ndidi, geçen sezon Leicester'da 30 maçta görev aldı. 51 kez Nijerya Milli Takımı ile sahaya çıkan Ndidi, futbol kariyerinde toplam 320 maçta 18 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.



    LENS'İN GÖZÜ BATSHUAYI'DE
    Lois Openda'yı Leipzig'e satan Fransa ekibi Lens, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye talip oldu. Sarı-Lacivertliler, 1 sene daha sözleşmesi bulunan Belçikalı golcüden 10 milyon Euro bonservis bekliyor. Michy Batshuayi geçen sezon 32 maçta forma giyerken 20 gol, 2 asistlik katkı verdi. Batshuayi geçen sezon 54 gün (9 maç) kaçırmıştı.



    HEM OYNUYOR HEM PARLATIYOR
    Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic'in skor katkısının yanında takım arkadaşlarının da seviye atlamasına yardımcı olması dikkati çekiyor. Tadic ile birlikte oynadığı ilk sezonunun ardından Frenkie de Jong 86 milyon euro bedel karşılığında Barcelona, 2020-21 sezonunda Hakim Ziyech 40 milyon euro'ya Chelsea'ye ve Donny van de Beek de 39 milyon euro bedelle Manchester United'a imza atmıştı. Ayrıca David Neres 32 milyon euro'ya satıldı. Antony de 100 milyon euro karşılığında United'a gitti.



        KARTAL'DAN MOURA ATAĞI
        İngiliz devi Tottenham ile sözleşmesi sona eren Lucas Moura'nın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sambacı yıldızın menajerinin Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Tottenham'la sözleşmesi sona eren Moura geçen sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun istediği yüksek ücret talebiyle bu transfer gerçekleşmemişti. 2013 yılında Sao Paulo'dan PSG'ye transfer olan yıldız oyuncu için 40 milyon Euro bonservis ödenmişti. 5 sezon Fransız ekibinde oynayan Moura 2018 yılında Tottenham'ın yolunu tuttu. İngilizler bu transfer için PSG'ye 28.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.



        REDMOND BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ
        Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Redmond, Beşiktaş taraftarına teşekkür ederken, "Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım" dedi.



        HEDEFLERİ BÜYÜK TUTMAKTA FAYDA VAR
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün önemli açıkmalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Angelino ve Halil aramıza katıldı. En az 3 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz"dedi. Buruk Icardi ile ilgili gelen soruya,"Mauro'nun durumu henüz belli değil. Yakınız ama direkt olarak bir süre veremiyoruz. Ailesi onun için çok önemli"şeklinde yanıt verdi. Boey ve Nelsson'la ilgili de konuşan Buruk,"Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray'dır" şeklinde konuştu. Başarılı hoca, "Listemizdeki isimlere Galatasaray'a yeniden Avrupa kupası kazandırmak istediğimizi söylüyor Erden bey. Hedefleri büyük tutmakta fayda var."dedi.



            ÇOK YANLIŞ BİR KARAR
            G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili aldığı kararı eleştirerek, "Bu karar daha önce tahkime gitmiş. Biz tahkimin de kararını sorgulamaya başladık. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum"dedi.



            MESSI'YE GÖRKEMLİ TÖREN
            2025 yılı sonuna kadar Inter Miami ile anlaşan 36 yaşındaki yıldız oyuncu Lionel Messi düzenlenen görkemli bir törenle ilk kez taraftar karşısına çıktı. Inter Miami taraftarlarının karşısına ilk kez çıkan Arjantinli için düzenlenen törene kulüp hissedarlarından David Beckham da katıldı. Kulüp, törene ait bir videoyu sosyal medya hesabından İspanyolca "Ailemize hoşgeldiniz" sözleriyle paylaştı. Arjantinli yıldız futbolcu Messi, MLS ve Meksika Birinci Ligi takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nda Cruz Azul ile 21 Temmuz'da oynanacak maçta yeşil sahalarda ilk kez Inter Miami formasını giyecek. Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Messi, İnter Miami'den yıllık 50 milyon dolar kazanacak.



            DORUKHAN TOKÖZ VEDA ETTİ
            Trabzonspor'da yeni bir yol ayrımı daha yaşandı. Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncuya tazminat ödenmeyeceğini duyurdu. Trabzonspor için veda mesajı yayınlayan Dorukhan "Yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılar her zaman ayrı bir yerde olacak" ifadelerini kullandı.

            BREZİLYA'YI SARSAN İNTİKAM
            Brezilya basını, 3 çocuk babası Cruzeiro Başkanı Sergio Santos'un eşi Fernanda Alvarenga'yı hakem Felipe Lima'nın eşiyle aldattığını sayfalarına taşıdı. Haberde Başkan Santos'un böylece Atletico Mineiro'ya 3-1 kaybettikleri kupa finalinde kötü bir yönetim sergileyen hakemden bu şekilde intikam aldığı da iddia edildi.

            TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM
            Galatasaray'ın İstanbul'a gelişini beklediği Mauro Icardi'inin eşi Wanda Nara hastalığıyla ilgili,"Sağlık testlerimdeki bazı değerler olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim ve test sonuçlarını bekliyorum"ifadelerini kullandı.

            TAKVİM CEPLERİ DOLDURDU
            Takvim Gazetesi'nden Yüksel Yavuz, 15 Temmuz Cumartesi Ankara Koşusu'nda 6'lı Ganyanı bularak takipçilerine tam 29.673 TL kazandırdı.

            ASLAN GRAZ KARŞISINDA
            Galatasaray Avusturya'daki son hazırlık maçında bugün Sturm Graz ile karşılaşacak. Mücadele TSI 20.00'de start alacak. Galatasaray maçın ardından İstanbul'a dönecek.

            BUGÜNKÜ RAKİP ZSORY
            Hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek. Kartal'ın Macar rakibiyle oynayacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

            FENER'DEN ÖZBEK'E BAŞVURU CEVABI
            Fenerbahçe, Dursun Özbek'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamasına "Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır"şeklinde cevap verdi.

            FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR
            Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstürü bugün saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Trendyol 1. Lig fikstürü ise yarın saat 19.00'da çekilecek.

            RÜYAM GERÇEKLEŞTİ
            Barcelona ile sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan imza töreninde açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız, "Barcelona'da oynamak benim için bir rüyanın gerçekleşmesidir"diye konuştu.

            KENİO'DAN 5 YILLIK İMZA
            İstanbulspor Brezilyalı sol kanat oyuncusu Jackson Kenio'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk ekibi Egnatia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 31 maçta 7 gol, 4 asiste imza attı.

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            Türk Telekom
            Haberler Spor 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Ndidi’yi listesine aldı
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