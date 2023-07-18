6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Ndidi’yi listesine aldı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basan Fenerbahçe'nin Premier Lig'e veda eden Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Ön libero ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Nijeryalı oyuncunun transferi için Leicester ile görüşen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu. Ayrıca Kanarya'nın, Champhionship'te oynamak istemeyen Wilfried Ndidi ile de temaslara başladığı öğrenildi. Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Ndidi'ye güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor. Ndidi, geçen sezon Leicester'da 30 maçta görev aldı. 51 kez Nijerya Milli Takımı ile sahaya çıkan Ndidi, futbol kariyerinde toplam 320 maçta 18 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.
LENS'İN GÖZÜ BATSHUAYI'DE
Lois Openda'yı Leipzig'e satan Fransa ekibi Lens, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye talip oldu. Sarı-Lacivertliler, 1 sene daha sözleşmesi bulunan Belçikalı golcüden 10 milyon Euro bonservis bekliyor. Michy Batshuayi geçen sezon 32 maçta forma giyerken 20 gol, 2 asistlik katkı verdi. Batshuayi geçen sezon 54 gün (9 maç) kaçırmıştı.
HEM OYNUYOR HEM PARLATIYOR
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic'in skor katkısının yanında takım arkadaşlarının da seviye atlamasına yardımcı olması dikkati çekiyor. Tadic ile birlikte oynadığı ilk sezonunun ardından Frenkie de Jong 86 milyon euro bedel karşılığında Barcelona, 2020-21 sezonunda Hakim Ziyech 40 milyon euro'ya Chelsea'ye ve Donny van de Beek de 39 milyon euro bedelle Manchester United'a imza atmıştı. Ayrıca David Neres 32 milyon euro'ya satıldı. Antony de 100 milyon euro karşılığında United'a gitti.