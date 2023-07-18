6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Ndidi’yi listesine aldı





DORUKHAN TOKÖZ VEDA ETTİ

Trabzonspor'da yeni bir yol ayrımı daha yaşandı. Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncuya tazminat ödenmeyeceğini duyurdu. Trabzonspor için veda mesajı yayınlayan Dorukhan "Yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılar her zaman ayrı bir yerde olacak" ifadelerini kullandı.



BREZİLYA'YI SARSAN İNTİKAM

Brezilya basını, 3 çocuk babası Cruzeiro Başkanı Sergio Santos'un eşi Fernanda Alvarenga'yı hakem Felipe Lima'nın eşiyle aldattığını sayfalarına taşıdı. Haberde Başkan Santos'un böylece Atletico Mineiro'ya 3-1 kaybettikleri kupa finalinde kötü bir yönetim sergileyen hakemden bu şekilde intikam aldığı da iddia edildi.



TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM

Galatasaray'ın İstanbul'a gelişini beklediği Mauro Icardi'inin eşi Wanda Nara hastalığıyla ilgili,"Sağlık testlerimdeki bazı değerler olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim ve test sonuçlarını bekliyorum"ifadelerini kullandı.



TAKVİM CEPLERİ DOLDURDU

Takvim Gazetesi'nden Yüksel Yavuz, 15 Temmuz Cumartesi Ankara Koşusu'nda 6'lı Ganyanı bularak takipçilerine tam 29.673 TL kazandırdı.



ASLAN GRAZ KARŞISINDA

Galatasaray Avusturya'daki son hazırlık maçında bugün Sturm Graz ile karşılaşacak. Mücadele TSI 20.00'de start alacak. Galatasaray maçın ardından İstanbul'a dönecek.



BUGÜNKÜ RAKİP ZSORY

Hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek. Kartal'ın Macar rakibiyle oynayacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.



FENER'DEN ÖZBEK'E BAŞVURU CEVABI

Fenerbahçe, Dursun Özbek'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamasına "Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır"şeklinde cevap verdi.



FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstürü bugün saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Trendyol 1. Lig fikstürü ise yarın saat 19.00'da çekilecek.



RÜYAM GERÇEKLEŞTİ

Barcelona ile sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan imza töreninde açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız, "Barcelona'da oynamak benim için bir rüyanın gerçekleşmesidir"diye konuştu.



KENİO'DAN 5 YILLIK İMZA

İstanbulspor Brezilyalı sol kanat oyuncusu Jackson Kenio'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk ekibi Egnatia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 31 maçta 7 gol, 4 asiste imza attı.

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