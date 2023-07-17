Trabzonspor Slovenya kampının ilk etabını tamamladı

Bordo-mavili futbolcular, dün tamamlanan ilk etabın ardından 20 Temmuz'da yine aynı yerde toplanarak 26 Temmuz'a kadar ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, Slovenya kampının ardından Trabzon'a dönecek ve 30 Temmuz'da da Yunanistan'ın AEK takımı ile sahasında özel maç oynayacak.

3 HAZIRLIK MAÇI 17 ANTRENMAN

Trabzonspor, Slovenya kampında 3 hazırlık maçı oynarken, 17 antrenman gerçekleştirdi.

Yaptığı 3 hazırlık maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, üçüncü maçta Slovenya'nın NK Celje takımı karşısından da aynı sonuçla ayrıldı.

Trabzonspor, hazırlık maçlarında 6 gol kalesinde görürken 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

MOL Fehervar maçında takımının gollerini Gomez ve Bardhi kaydederken Celje karşısında da goller Umut Bozok ile Kerem Şen'den geldi.

İLK ETAPTA BJELİCA RÜZGARI ESTİ

Trabzonspor'un ilk etap kampında teknik direktör Nenad Bjelica, takıma yoğun bir çalışma temposu uygulattı.

Sürekli antrenmanlarda saha içinde yer alan Hırvat teknik adam, oyuncularına neler yapmaları gerektiğini sık sık anlatarak, 'Asla mücadeleyi bırakmayın. 'Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın.' ifadeleriyle oyuncularından hep en fazla verimi almaya çalıştı.

Her antrenmanda da oyuncularını yarıştırarak hazırlayan Bjelica, oyunculara ödül ve ceza sistemi de getirdi. Kazanan ve kaybeden takımlara avro cinsinden para ödülü veya cezası getiren Hırvat teknik adam, saha içinde kaybeden takımlara şınav çekme cezası da verdi.

BENKOVİC KATILDI FLAVİO VE BARTRA AYRILDI

Trabzonspor'da kampın ilk bölümüne 1 transfer katıldı.

Bordo-mavili kulübün, stoper bölgesine takviye ettiği Hırvat oyuncu Filip Benkovic, kampa katılan tek transfer oldu. Sözleşmesi feshedilen Marc Bartra ile Arabistan'ın Al Taawoun takımına kiralanan Flavio ise kamptan ayrıldı.

FERNANDEZ'İN ŞANSIZLIĞI

İlk etap çalışmalarını 35 oyuncuyla gerçekleştiren Trabzonspor'da yeni transferlerden Joaquin Fernandez, ciddi sakatlık yaşayan tek oyuncu oldu.

Hajduk Split ile oynanılan karşılaşmada golü önlemek isterken direğe çarpan ve kaval kemiğinden sakatlık yaşayan oyuncu, kamptan ayrılarak tedavisi için ülkesi İspanya'ya gitti.

SAKİN KAMP

Trabzonspor'da 13 günlük kamp döneminde sadece bir yönetici geldi. Kampın ilk bölümünün son günlerinde Slovenya'ya gelen yönetici İbrahim Şahinkaya, teknik direktör Nenad Bjelica'dan sık sık bilgiler aldı.

Slovenya'da Türklerin az yaşamasının da etkisiyle antrenmanlara ve maçlara çok az sayıda bordo-mavili taraftar geldi.

İKİNCİ ETAPTA 2 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Slovenya kampının ikinci etabında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Bordo-mavililer, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.