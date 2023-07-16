Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.07.2023 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 22:37
    ABONE OL

    Fenerbahçe Dusan Tadic'e imzayı attırdı! Yıllık 4.2 milyon Euro alacak: Beşiktaş'a 'Ali Cabbar' göndermesi

    Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de... Sarı Lacivertliler yıldız oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada yıldız oyuncunun yıllık 4.2 milyon Euro alacağı belirtildi. Bilindiği üzere Tadic, bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sarı Lacivertliler Tadic'i açıkladığı videonun başına son zamanlarda gündem olan Ali Cabbar şarkısını eklemesi Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Dusan Tadic’e imzayı attırdı!

    Fenerbahçe, Beşiktaş'a transferde büyük bir çalım atarak Ajax'la sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi. Sarı Lacivertliler 34 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



    Dusan Tadic, yıllık 4 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacak.



    İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan o açıklama;

    Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

    Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.

    Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.



    BEŞİKTAŞ'A 'ALİ CABBAR' GÖNDERMESİ
    Bilindiği üzere Tadic, bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sarı Lacivertliler Tadic'i açıkladığı videonun başına son zamanlarda gündem olan Ali Cabbar şarkısını eklemesi Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Fenerbahçe Dusan Tadic’e imzayı attırdı!
    Haberler Spor Fenerbahçe Dusan Tadic'e imzayı attırdı! Yıllık 4.2 milyon Euro alacak: Beşiktaş'a 'Ali Cabbar' göndermesi
        loading
        SON DAKİKA