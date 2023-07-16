Fenerbahçe Dusan Tadic'e imzayı attırdı! Yıllık 4.2 milyon Euro alacak: Beşiktaş'a 'Ali Cabbar' göndermesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a transferde büyük bir çalım atarak Ajax'la sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi. Sarı Lacivertliler 34 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Dusan Tadic, yıllık 4 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacak.
İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan o açıklama;
Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
BEŞİKTAŞ'A 'ALİ CABBAR' GÖNDERMESİ
Bilindiği üzere Tadic, bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sarı Lacivertliler Tadic'i açıkladığı videonun başına son zamanlarda gündem olan Ali Cabbar şarkısını eklemesi Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı.