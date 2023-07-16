Fenerbahçe Dusan Tadic'e imzayı attırdı! Yıllık 4.2 milyon Euro alacak: Beşiktaş'a 'Ali Cabbar' göndermesi





İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan o açıklama;



Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.