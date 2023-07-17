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    • 17.07.2023 10:35
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    • 17.07.2023 10:35
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    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

    takvim.com.tr
    3 büyükler A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı

    Galatasaray Kulübü mesajında, "Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten kutlarız." ifadesine yer verirken, Fenerbahçe Kulübü ise "Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler Filenin Sultanları." paylaşımında bulundu.

    Beşiktaş Kulübünün mesajında da "2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz." görüşlerine yer verildi.

    İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor da yayımladıkları mesajlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

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