Mert Müldür imzaya kaldı: F.Bahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa!

Fenerbahçe, sağ bek Mert Müldür transferinde Sassuolo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro transfer bedeline ikna etti. İki kulüp arasındaki tek prüz bir sonraki satıştan pay maddesi oldu. İtalyanlar Mert Müldür'ün bir sonraki satışından yüzde 15 pay istedi. Ancak Fenerbahçe bu teklife yanaşmadı.

İMZA ARTIK AN MESELESİ

İki kulüp bir sonraki satıştan pay maddesinde anlaşma sağlarsa imzalar hemen atılacak. Bu arada Mert Müldür Fenerbahçe'nin teklifine kesin olarak "Evet" cevabını verdi. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Mert Müldü r sadece 3 maçta 59 dakika görev yapmıştı. 24 yaşında olan Mert Müldür sağ bek dışında sol bek ve stoperde de forma giyebiliyor.