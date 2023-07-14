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    Icardi’de geri sayım: Galatasaray'a dönmesi an meselesi!

    Her konuda anlaşma sağlanan dünyaca günlü Arjantinli yıldız Mauro Icardi bugün ya da yarın İstanbul’da olacak. Öte yandan Galatasaray, Icardi transferine özel tişörtler hazırladı.

    Icardi’de geri sayım

    Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin maaş problemini çözdü ve prensip olarak anlaşmaya vardı.

    Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü için PSG'ye 10 milyon euro ödeyecek. Icardi ise yıllık 8 milyon euro kazanacak. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Tangocu'nun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, İcardi transferine özel tişörtler hazırladı. Arjantinli yıldız açıklandıktan sonra GS Store'larda satışa çıkacak.

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    Haberler Spor Icardi’de geri sayım: Galatasaray'a dönmesi an meselesi!
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