Icardi’de geri sayım: Galatasaray'a dönmesi an meselesi!

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin maaş problemini çözdü ve prensip olarak anlaşmaya vardı.

Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü için PSG'ye 10 milyon euro ödeyecek. Icardi ise yıllık 8 milyon euro kazanacak. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Tangocu'nun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, İcardi transferine özel tişörtler hazırladı. Arjantinli yıldız açıklandıktan sonra GS Store'larda satışa çıkacak.