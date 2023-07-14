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    Adım adım Toko Ekambi: Fener atağa kalktı!

    Fenerbahçeli kurmaylar Lyon forması giyen sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu transferde önemli aşama kat edildi.

    Adım adım Toko Ekambi

    Hücum hattının soluna 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe'de Ekambi sesleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi.

    Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de sol kanat için ilk tercih Wilfried Zaha idi. Ancak Fildişili yıldızın kararını bir türlü bildirmemiş olması Fener yönetiminin sabrını taşırmış durumda. Zaha'dan 1-2 gün içinde net bir dönüş olmazsa Fenerbahçe Ekambi için girişimlerini hızlandıracak.

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    Haberler Spor Adım adım Toko Ekambi: Fener atağa kalktı!
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