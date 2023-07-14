Arda Güler Messi’yi bile solladı! Rekorları alt üst ediyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Arda Güler, sosyal medyada rekorları alt üst ediyor.
Real Madrid'in Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurması, Twitter tarihinin en çok beğeni alan ikinci transfer açıklaması oldu.
18 yaşındaki genç yıldız, Ronaldo ve Messi ile birlikte aynı listede yer aldı.
Arjantinli efsane Messi'yi de sollamayı başardı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olduğunda 1.8 milyon beğeni aldı.
Arda Güler ise Real Madrid'e transfer olduktan sonra 907 bin beğeni aldı.
Bu rakam Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi için 808 bindi. Fenerbahçe'den yıllık 350 bin Euro kazanan Arda Güler'in Real Madrid'den bonuslar hariç yıllık 8 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı.