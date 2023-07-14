Arda Güler Messi’yi bile solladı! Rekorları alt üst ediyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Arda Güler, sosyal medyada rekorları alt üst ediyor.



Real Madrid'in Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurması, Twitter tarihinin en çok beğeni alan ikinci transfer açıklaması oldu.



18 yaşındaki genç yıldız, Ronaldo ve Messi ile birlikte aynı listede yer aldı.