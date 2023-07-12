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    • 12.07.2023 21:57
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    • 12.07.2023 22:01
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    Fenerbahçe hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu

    Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Smena Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe rakibi Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’den tatsız prova!

    Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.



    Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Smena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız, Peter Olayinka, Mirko Ivanic ve Vladimir Lucic'in attığı goller ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise Joao Pedro kaydetti.
    Fenerbahçe mücadeleye; Altay Bayındır, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko ilk 11'iyle başladı.



    Kızılyıldız ise: Popovic, Erakovic, Mijailovic, Dragovic, Bukari, Stamenic, Ivanic, Mitrovic, Kangwa, Krasso, Olayinka ilk 11'iyle sahada yer aldı.



        EDIN DZEKO İLK MAÇINA ÇIKTI
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan tecrübeli futbolcu, 66 dakika sahada kaldı. Dzeko, 66'ncı dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.



        İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ
        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin 85'inci dakikasında hakeme tepkisinden dolayı kırmızı kart gördü. Kartal, maçın kalan dakikalarını tribünden takip etti.

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