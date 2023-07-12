Fenerbahçe hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.
Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Smena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız, Peter Olayinka, Mirko Ivanic ve Vladimir Lucic'in attığı goller ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise Joao Pedro kaydetti.
Fenerbahçe mücadeleye; Altay Bayındır, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko ilk 11'iyle başladı.
Kızılyıldız ise: Popovic, Erakovic, Mijailovic, Dragovic, Bukari, Stamenic, Ivanic, Mitrovic, Kangwa, Krasso, Olayinka ilk 11'iyle sahada yer aldı.