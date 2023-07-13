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    • 13.07.2023 13:13
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    • 13.07.2023 13:13
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    Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu

    Fenerbahçe'nin yeni transferleri Alexander Djiku ve Umut Nayir, sarı-lacivertli ekibe dahil oldu.

    takvim.com.tr
    Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu

    Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Konakladıkları otelin salonunda iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyunculardan Kızılyıldız maçında görev alanlar rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Alexander Djiku ve Umut Nayir ise antrenmanda yer aldı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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    Türk Telekom
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu
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