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    Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor! Ya Bakambu ya Alexis

    Mauro Icardi’nin arkasına bir isim almak isteyen Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşırken, kulübü Al Nasr ile görüşmeler sürüyor. Yönetim B planı olarak ise geçen sezon da gündeme gelen Alexis Sanchez ile temaslarda bulunuyor.

    Ya Bakambu ya Alexis

    Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor. Arjantinli yıldızın arkasında yedek kalabilecek, gerektiğinde ise beraber oynayabilecek bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.



    BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI
    Yönetimin ilk tercihi, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Cedric Bakambu. 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Kongolu forvet kısa süre önce Al Nasr'la sözleşme imzalamıştı. Ancak Bakambu'nun ailevi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray transferde devreye girdi.



    AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR
    32 yaşındaki forvetle anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Al Nasr ile pazarlıklarını ise sürdürüyor. Cedric Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giymişti. Yönetim olumsuz bir duruma karşın B planını da belirledi. Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez'le görüşmeler yapıldığı öğrenildi.



        ALEXIS HALA ÇOK FORMDA
        Şilili yıldız geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelmiş ancak Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek Fransa'nın yolunu tutmuştu. 34 yaşındaki Alexis geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 14 gole imza attı.



        KOMŞU'DA KRAL OLDU!
        Cedrid Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde ağları 18 kez sarstı. Yıldız futbolcu bu performansıyla gol krallığına ulaşmayı da başardı.

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        Türk Telekom
        Haberler Spor Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor! Ya Bakambu ya Alexis
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