Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor! Ya Bakambu ya Alexis





AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR

32 yaşındaki forvetle anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Al Nasr ile pazarlıklarını ise sürdürüyor. Cedric Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giymişti. Yönetim olumsuz bir duruma karşın B planını da belirledi. Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez'le görüşmeler yapıldığı öğrenildi.