Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor! Ya Bakambu ya Alexis

Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor. Arjantinli yıldızın arkasında yedek kalabilecek, gerektiğinde ise beraber oynayabilecek bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.
BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI
Yönetimin ilk tercihi, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Cedric Bakambu. 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Kongolu forvet kısa süre önce Al Nasr'la sözleşme imzalamıştı. Ancak Bakambu'nun ailevi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray transferde devreye girdi.
AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR
32 yaşındaki forvetle anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Al Nasr ile pazarlıklarını ise sürdürüyor. Cedric Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giymişti. Yönetim olumsuz bir duruma karşın B planını da belirledi. Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez'le görüşmeler yapıldığı öğrenildi.