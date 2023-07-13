Trabzonspor rotayı İtalya'ya çevirdi! Duvan Zapata için resmi teklif yapıldı





FENER DE İLGİLENİYOR

Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve ilgilenen kulüplerden ikisinin de Trabzonspor ile Fenerbahçe olduğu İtalyan siteleri tarafından haberleştirildi. Bordo-Mavililer'in bu transferi en uygun maliyetle bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. Serie A'da 282 maçta 108 gol atan Zapata'nın 3 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.