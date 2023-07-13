Trabzonspor rotayı İtalya'ya çevirdi! Duvan Zapata için resmi teklif yapıldı

Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi takviye etmek isteyen Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Atalanta'nın 32 yaşındaki yıldızı Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için girişimlere start verdi. Ancak kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Zapata'ya yapılan ilk teklif kabul edilmedi.
FENER DE İLGİLENİYOR
Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve ilgilenen kulüplerden ikisinin de Trabzonspor ile Fenerbahçe olduğu İtalyan siteleri tarafından haberleştirildi. Bordo-Mavililer'in bu transferi en uygun maliyetle bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. Serie A'da 282 maçta 108 gol atan Zapata'nın 3 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.
PETKOVİC İNDİRİME GİTTİ
Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic'in maliyetini henüz istenen seviyeye indiremeyen yönetimin bir yandan da Hırvat yıldız için girişimlere devam ettiği ifade ediliyor.