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    Trabzonspor rotayı İtalya'ya çevirdi! Duvan Zapata için resmi teklif yapıldı

    Golcü transferi için büyük bir uğraş veren Bordo- Mavililer rotasını Çizme’ye çevirdi. Yönetim, Duvan Zapata adına ilk resmi teklifi yaptı. Atalanta ile pazarlıkların çok yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

    Yunus Emre Sel
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    Zapata hamlesi

    Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi takviye etmek isteyen Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Atalanta'nın 32 yaşındaki yıldızı Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için girişimlere start verdi. Ancak kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Zapata'ya yapılan ilk teklif kabul edilmedi.



    FENER DE İLGİLENİYOR
    Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve ilgilenen kulüplerden ikisinin de Trabzonspor ile Fenerbahçe olduğu İtalyan siteleri tarafından haberleştirildi. Bordo-Mavililer'in bu transferi en uygun maliyetle bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. Serie A'da 282 maçta 108 gol atan Zapata'nın 3 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.



    PETKOVİC İNDİRİME GİTTİ
    Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic'in maliyetini henüz istenen seviyeye indiremeyen yönetimin bir yandan da Hırvat yıldız için girişimlere devam ettiği ifade ediliyor.
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Trabzonspor rotayı İtalya'ya çevirdi! Duvan Zapata için resmi teklif yapıldı
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