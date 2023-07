Trabzonspor kapıyı gösterdi! Djaniny Samedo geri döndü!

YENİDEN ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM

Yeni sezon için kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, "Şampiyonluk anlarını yaşamak çok sıra dışıydı. Bunu tekrardan yaşamak istiyorum. Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum" dedi. 36 yaşındaki yıldız, taraftarla ilgili de "Galatasaray taraftarı her yerde. Belçika'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum her yerde görüyorum. Napoli taraftarlarına da benziyorlar. Galatasaray taraftarı gittiğimiz her yerde bizi destekliyor" ifadelerini kullandı. Mertens Okan Buruk'la alakalı da "Geçen sene 14 maçlık bir kazanma serimiz vardı. Okan hoca o dönem çok motiveydi. Bizi de motive etti. Yıllar boyu Galatasaray'da oynadı. Umarım teknik direktör olarak da Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder" dedi.



DERVİŞOĞLU SÜRPRİZİ!

Kadrodaki yerli kalitesini yukarıya çekmek isteyen Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar ismi bir süredir çok ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nun transferi için devreye girdi. Milli futbolcu maaş konusunda yaşadığı problemler nedeniyle Beşiktaş ile yaptığı pazarlıkları askıya almıştı. Gelen bilgilere göre bu gelişme sonrası Halil Dervişoğlu menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Okan Buruk'un olumlu geri dönüşü sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın da masaya oturduğu belirlendi.



CİMBOM'DAN ÇİFTE İDMAN

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan Galatasaray hazırlıkların dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra tam sahada 20 tur tempolu koşan oyuncularından bazılarının sıcak ve nemli havadan dolayı zorlandığı görüldü. Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.



TORREIRA'DAN PAREDES'E ÇAĞRI!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki Leandro Paredes'in paylaşımına yaptığı yorum ile taraftarı heyecanlandırdı. Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.



DJİKU TARİHİ BİR KULÜPTE

Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi Fransa'da da geniş yankı buldu. Fransa basınında yer alan haberlerde, "Strasbourg'un savunma hattının direği, tarihi bir kulübe gitti. Fenerbahçe gerçek bir askerle tanıştı" ifadelerine yer verildi.



SAMSUNSPOR SAĞ BEKİNİ BULDU

YILPORT Samsunspor, Portekiz Ligi ekibi Porto'nun 29 yaşındaki sağ beki Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon 11 müsakabada boy gösteren Gineli futbolcunun 1 asiste imza atmıştı.



MADAR F.BAHÇE BEKO'DA

Fenerbahçe Beko, geçen sezon EuroLeague'de "Yükselen yıldız" seçilen İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya başarılar dilendi.



FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİLİZ

Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'un yeni çalıştırıcısı İlhan Palut, "Eksiklerimiz var, henüz tam olarak özellikle fiziksel, taktiksel ve takım oluşumu olarak hazır değiliz." şeklinde konuştu.



ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yaptığı açıklamada "Bazen antrenmanlara bile yoğunlaşamıyoruz. Oyuncu izliyoruz uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.



PSG'NİN GÖZÜ VLAHOVİC'TE

Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Dusan Vlahovic'e Fransız devi Paris Saint-Germain'in talip olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 27 maçta, 10 gol ve 1 asist kaydetti.



AYŞE KAPLAN ŞAMPİYON OLDU

Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir'li sporcu Ayşe Kaplan kendi sikletinde Türkiye şampiyonu oldu. Sakarya kulübü de sporcu için tebrik mesajı yayınladı.



AL HİLAL'DE HEDEF MİTROVİC

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in İngiliz ekibi Fulham'a deneyimli santrfor Alexander Mitrovic için 30 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. 28 yaşındaki oyuncunun da Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.



SULTANLAR'IN RAKİBİ İTALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde bugün 22.00'de İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz, yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

