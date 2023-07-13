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    Trabzonspor kapıyı gösterdi! Djaniny Samedo geri döndü!

    Trabzonspor,Djaniny Samedo'yı yeni sezonda kadrosunda kesinlikle düşünmüyor. Bordo mavili takım oyuncuya kulüp bulmasını söyledi. Kendisine verilen izin sürecinde kulüp bulamayan Djaniny dün Trabzon'a geri döndü. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Djaniny geri döndü!

    Trabzonspor'da Djaniny Samedo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle takımı yarı yolda bırakıp Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'a kiralanan deneyimli futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte geri dönmüştü.



    Ancak hem yönetim hem de teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Djaniny'ye kulüp bulması söylenmişti. Kendisine verilen izin sürecinde kulüp bulamayan Djaniny dün Trabzon'a geri döndü. Yeşil Burun Adalı forvet kulüp bulana kadar Trabzon'da çalışmalarına devam edecek.

    GOMEZ HIRS KÜPÜ



    Takımdan ayrılacağı belirtilen Maxi Gomez antrenmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan ve yeni sezon öncesi hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan Uruguaylı forvet antrenmanların en tempolu isimleri arasında. Gomiz yeni transfer gibi efor sarfederken teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.

    FIRTINA'DA 2 SAKAT VAR

        Trabzonspor'un dün sabah yapılan antrenmanına iki oyuncu sakatlığı nedeniyle katılmadı. Bordo-Mavililer'de sol dizinde ağrı hisseden Dorukhan ile sol arka adale ağrısı yaşayan Denswil antrenmanda yer almadı. Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyunculardan Dorukhan, tedavi sonrası antrenmanı saha kenarına gelerek takip etti.



        TRENDYOL'DAN 700 MİLYON LİRA
        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için Trendyol ile sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmasının ardından Süper Lig'in yeni adı Trendyol Süper Lig oldu. TFF 1. Lig'in yeni adı ise Trendyol 1. Lig olarak değişti. TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı. Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in 2023- 2024 sezonunda isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapacak. Törende açıklamada bulunan başkan Büyükekşi, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler"ifadelerini kullandı.



        DALER KUZYAEV LE HAVRE'A GİTTİ
        Transferde uzunca bir süre Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in yeni adresi belli oldu. Zenit'ten ayrılan ve serbest statüde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransa Ligue 1'e yükselen Le Havre ile 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza attı.



            AMARTEY'DE MUTLU SON
            Romain Saiss ile yollarını ayırmak için gün sayan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirme adına Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki Ganalı stoper ile 2+1 yıllığına el sıkışıldı. Gelen son bilgilere göre; tecrübeli futbolcu Beşiktaş'tan 1 milyon 700 bin Euro net maaş kazanacak. Amartey'in sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildiği ifade edildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Ganalı futbolcu takımın Almanya'daki kampına katılacak. Öte yandan Beşiktaş'ın Amartey dışında bir yabancı stoperle daha görüştüğü iddia edildi.



            GERÇEKTEN SAKATTIM!
            Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, 2021 yılında takımdan ayrılış süreci hakkında, "Sakat sakat Sivas maçına çıktım daha kötü oldum. 1 maç daha oynasam kontratım uzayacaktı fakat istesem de oynayacak durumda değilim. Sonra güzel bir teklif geldi. Beşiktaş ile sözleşme uzatamadık ve ayrıldım" diye konuştu. Kamerunlu golcü, Şenol Güneş'i baba olarak gördüğünü ve kendisini sürekli geliştirdiğini söylerken, Cenk Tosun'la birlikte çok gol atacağını da sözlerine ekledi. Abou, "Bu sezon şampiyon biz olacağız" şeklinde konuştu.



            UEFA'DAN FLAŞ TEKLİF
            İtalya ve Türkiye'nin ayrı ayrı başvurduğu EURO 2032 adaylığını değerlendirmeye alan UEFA, bu organizasyon için Ekim ayında flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'dan La Repubblica'nın iddiasına göre; UEFA, EURO 2032'ye adaylık başvurusu yapan Türkiye ve İtalya'nın organizasyonu ortak bir şekilde yapması formülünü değerlendirmeye aldı. Haberde ayrıca, UEFA'nın turnuvayı bu iki ülkenin ortaklaşa düzenlemesine karar vermesi durumunda her iki ülkeden de 6 stat belirleneceği, açılış maçının İstanbul'da finalin ise Roma'da oynanacağı belirtildi.



                RİZE'NİN GÖZÜ SAMET'TE
                Geçen sezon Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sarı-Lacivertli forma ile 23 maça çıkan 29 yaşındaki defans oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu. Rizepor yöneticilerinden Hasan Yavuz Bakır, "Samet Akaydın ile ilgilendiğimiz doğru" açıklamasında bulundu.



                MERT MÜLDÜR ADIM ADIM F.BAHÇE'YE
                F.Bahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor. Menajeri İstanbul'da bulunan 24 yaşındaki milli oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisini ikna etmeye çalışacak. Daha önce oyuncunun bonservisi için 5 milyon Euro talep eden Sassuolo'nun 4 milyon Euro'ya kadar indiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle istediği kadar şans bulamayan Mert Müldür'ün ailesi de bu transfere sıcak bakıyor. Türk Milli Takımı'nda oynayan Müldür; stoper, sağ ve sol bekte görev alabiliyor.



                KEREM AN MESELESİ
                Galatasaray 10 numara mevkisi için görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona çok yakın... Sarı Kırmızılılar Alman ekibiyle sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız futbolcu için resmi teklifini iletti. Cimbom, 29 yaşındaki yıldız için Leverkusen'e 1.5 milyon Euro teklif etti. Leverkusen ise 3.5 milyon Euro bonservis istedi. Tarafların pazarlıklara hala devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Kerem Demirbay'ın da bu transfer için ısrarcı davrandığı ve menajerine 'Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım' dediği ifade ediliyor. Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Kerem, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebilecek.



                    YENİDEN ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
                    Yeni sezon için kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, "Şampiyonluk anlarını yaşamak çok sıra dışıydı. Bunu tekrardan yaşamak istiyorum. Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum" dedi. 36 yaşındaki yıldız, taraftarla ilgili de "Galatasaray taraftarı her yerde. Belçika'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum her yerde görüyorum. Napoli taraftarlarına da benziyorlar. Galatasaray taraftarı gittiğimiz her yerde bizi destekliyor" ifadelerini kullandı. Mertens Okan Buruk'la alakalı da "Geçen sene 14 maçlık bir kazanma serimiz vardı. Okan hoca o dönem çok motiveydi. Bizi de motive etti. Yıllar boyu Galatasaray'da oynadı. Umarım teknik direktör olarak da Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder" dedi.

                    DERVİŞOĞLU SÜRPRİZİ!
                    Kadrodaki yerli kalitesini yukarıya çekmek isteyen Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar ismi bir süredir çok ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nun transferi için devreye girdi. Milli futbolcu maaş konusunda yaşadığı problemler nedeniyle Beşiktaş ile yaptığı pazarlıkları askıya almıştı. Gelen bilgilere göre bu gelişme sonrası Halil Dervişoğlu menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Okan Buruk'un olumlu geri dönüşü sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın da masaya oturduğu belirlendi.

                    CİMBOM'DAN ÇİFTE İDMAN
                    Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan Galatasaray hazırlıkların dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra tam sahada 20 tur tempolu koşan oyuncularından bazılarının sıcak ve nemli havadan dolayı zorlandığı görüldü. Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

                    TORREIRA'DAN PAREDES'E ÇAĞRI!
                    Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki Leandro Paredes'in paylaşımına yaptığı yorum ile taraftarı heyecanlandırdı. Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.

                    DJİKU TARİHİ BİR KULÜPTE
                    Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi Fransa'da da geniş yankı buldu. Fransa basınında yer alan haberlerde, "Strasbourg'un savunma hattının direği, tarihi bir kulübe gitti. Fenerbahçe gerçek bir askerle tanıştı" ifadelerine yer verildi.

                    SAMSUNSPOR SAĞ BEKİNİ BULDU
                    YILPORT Samsunspor, Portekiz Ligi ekibi Porto'nun 29 yaşındaki sağ beki Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon 11 müsakabada boy gösteren Gineli futbolcunun 1 asiste imza atmıştı.

                    MADAR F.BAHÇE BEKO'DA
                    Fenerbahçe Beko, geçen sezon EuroLeague'de "Yükselen yıldız" seçilen İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya başarılar dilendi.

                    FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİLİZ
                    Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'un yeni çalıştırıcısı İlhan Palut, "Eksiklerimiz var, henüz tam olarak özellikle fiziksel, taktiksel ve takım oluşumu olarak hazır değiliz." şeklinde konuştu.

                    ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
                    Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yaptığı açıklamada "Bazen antrenmanlara bile yoğunlaşamıyoruz. Oyuncu izliyoruz uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

                    PSG'NİN GÖZÜ VLAHOVİC'TE
                    Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Dusan Vlahovic'e Fransız devi Paris Saint-Germain'in talip olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 27 maçta, 10 gol ve 1 asist kaydetti.

                    AYŞE KAPLAN ŞAMPİYON OLDU
                    Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir'li sporcu Ayşe Kaplan kendi sikletinde Türkiye şampiyonu oldu. Sakarya kulübü de sporcu için tebrik mesajı yayınladı.

                    AL HİLAL'DE HEDEF MİTROVİC
                    Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in İngiliz ekibi Fulham'a deneyimli santrfor Alexander Mitrovic için 30 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. 28 yaşındaki oyuncunun da Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

                    SULTANLAR'IN RAKİBİ İTALYA
                    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde bugün 22.00'de İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz, yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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