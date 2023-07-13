Galatasaray'ın yeni trasferi Angelino ofansif katkısıyla ön plana çıkıyor

Galatasaray transferde ardı ardına bombaları patlatmaya devam ediyor. Önce Icardi ile anlaşıp taraftarını sevindiren Cimbom'un taraftarına son hediyesi Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino oldu. Dün İstanbul'a gelen 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu 2 milyon euro kiralama, 6 milyon euro'da zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar transferi KAP'A da bildirdi. Kariyerinde Manchester City, PSV Eindhoven, Leipzig gibi önemli kulüplerde forma giyen İspanyol sol bek skorer yönüyle ön plana çıkan bir futbolcu. Oynadığı takımlarda hücumda etkin bir rolü olan futbolcu 1'e 1 deki başarısı, yaptığı asistler ve attığı gollerle ön plana çıkıyor. Angelino'nun kariyerinin son 5 sezonuna baktığımızda oyuncunun istatistikleri oldukça dikkat çekici. Angelino 2018-2019'da PSV formasıyla 1 gol, 12 asist, 2019-20'de M.City ile 43 maçta 1 gol, 7 asist, 2020-21'de Lepizig'le 37 maçta 8 gol, 11 asist, 2021- 22 sezonunda yine Leipzig ile 45 maça çıkan yıldız 3 gol, 13 asiste imza atan Angelino kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdiği geçen sezonda ise 1 gol, 12 asistle oynadı. Sol bek bir türlü verim alamayan Galatasaray bu transferle yıllardır aradığı sol beki bulmuş'a benziyor.