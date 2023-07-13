Fenerbahçe’den kötü prova! Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını Rusya'da gerçekleştiren Fenerbahçe, Zenit'in ardından Kızılyıldız ile karşılaştı. İlk maçta Zenit ile 0-0 berabere kalan ve penaltılara giden mücadeleyi 4-3 kaybeden Sarı-Lacivertliler, ikinci müsabakadan da 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Henüz 20. saniyede Peter Olayinka, Sırbistan temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 39'da Mirko Ivanic skoru 2-0'a getirdi. 79. dakikada Oosterwolde'nin sol kanattan yaptığı ortaya Joao Pedro'nun kafa vuruşuyla fark 1'e indi. 82. dakikada Vladimir Lucic maçın skorunu ilan etti: 1-3. 85. dakikada sert bir faul sonrası hakeme yoğun şekilde itiraz eden Teknik Direktör İsmail Kartal'a maçın Rus hakemi Evgeny Kukulyak kırmızı kart gösterdi.

OSAYİ'NİN AYAĞI KIRILACAKTI!

İsmail Kartal, "Osayi'nin neredeyse ayağı kırılacaktı. Kırmızı görmesi gerekirken ben gördüm. Hakemin izin vermesini hayretlerle karşıladım" dedi. Kartal, Dzeko'nun kaptan olacağını da duyurdu.