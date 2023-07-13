Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic'e yeni teklif

    Yabancı kaleci transferine ağırlık veren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic için yeni bir teklif yaptı. Zagreb’in 10 milyon Euro bonservis talep ettiği deneyimli eldiven için Kanarya bonuslarla 8 milyon Euro önerdi ve bekleyişe geçti.

    Yeniden Livakovic

    Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler kaleci transferine çevrildi. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan Dominik Livakovic için ısrarını sürdürüyor.



    YENİ TRANSFER TEKLİFI YAPILDI
    Kanarya'nın 28 yaşındaki Hırvat eldiven için yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Dinamo Zagreb, Livakovic için 10 milyon Euro bonservis istiyor. Oyuncunun kulübü ile pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler ise bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif edip beklemeye geçti. Kulüpler arasındaki temas devam ederken, Livakovic'in geleceğinin yakında netleşmesi bekleniyor.



    KONTRATININ SON YILINA GİRDİ
    1.88 boyundaki Hırvat eldiven, 2015 yılından bu yana Dinamo Zagreb takımının formasını terletiyor. Kulüpte iz bırakan isimlerden biri olan Livakovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. 45 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda görev alan Livakovic, Dünya Kupası performansıyla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Daha önce NK Zagreb ve Zadar'da da top koşturan Livakovic, kariyerinde 392 maça çıktı. Geçen sezon 50 maçta oynayan kaleci, istikrarlı yapısı ve kritik kurtarışlarıyla tanınıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Spor Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic'e yeni teklif
        loading
        SON DAKİKA