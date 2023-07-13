Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic'e yeni teklif

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler kaleci transferine çevrildi. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan Dominik Livakovic için ısrarını sürdürüyor.
YENİ TRANSFER TEKLİFI YAPILDI
Kanarya'nın 28 yaşındaki Hırvat eldiven için yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Dinamo Zagreb, Livakovic için 10 milyon Euro bonservis istiyor. Oyuncunun kulübü ile pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler ise bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif edip beklemeye geçti. Kulüpler arasındaki temas devam ederken, Livakovic'in geleceğinin yakında netleşmesi bekleniyor.
KONTRATININ SON YILINA GİRDİ
1.88 boyundaki Hırvat eldiven, 2015 yılından bu yana Dinamo Zagreb takımının formasını terletiyor. Kulüpte iz bırakan isimlerden biri olan Livakovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. 45 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda görev alan Livakovic, Dünya Kupası performansıyla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Daha önce NK Zagreb ve Zadar'da da top koşturan Livakovic, kariyerinde 392 maça çıktı. Geçen sezon 50 maçta oynayan kaleci, istikrarlı yapısı ve kritik kurtarışlarıyla tanınıyor.