Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb’in Hırvat kalecisi Dominic Livakovic'e yeni teklif





YENİ TRANSFER TEKLİFI YAPILDI

Kanarya'nın 28 yaşındaki Hırvat eldiven için yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Dinamo Zagreb, Livakovic için 10 milyon Euro bonservis istiyor. Oyuncunun kulübü ile pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler ise bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif edip beklemeye geçti. Kulüpler arasındaki temas devam ederken, Livakovic'in geleceğinin yakında netleşmesi bekleniyor.