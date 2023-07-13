Fenerbahçe Samatta ile yolları ayırdı!

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımında başladı. Sırasıyla Simba SC, TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giydi. Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Samatta, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tanzanya Milli Takımı ile 72 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 22 gole imzasını attı. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...