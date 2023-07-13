Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı

    Fenerbahçe, geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord’un şampiyonluğunda 10 gol, 7 asistle rol oynayan Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Polonyalı 10 numara için Dinamo Moskova’ya 9 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Szymanski, “Türkiye’nin en büyüğüne geldim” dedi.

    Yeni maestro Szymanski

    Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu Dinamo Moskova'nın yıldızı Sebastian Szymanski ile doldurdu. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak 40 maça çıkıp, 10 gol, 7 asistle oynayan Polonyalı futbolcu için 9 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıkladı. 24 yaşındaki 10 numarayla 4 yıllık sözleşme yapıldı. Szymanski, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" dedi.

    G.SARAY'A TRANSFER ÇALIMI ATILDI

    Szymanskı'nin adı G.Saray da anılmıştı fakat Sarı-Lacivertliler, işi bitirdi. Öte yandan Rus basını, Szymanski için ödenen bedelin bonuslarla 14 milyon Euro'ya çıkacağını da iddia etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Spor Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı
        loading
        SON DAKİKA