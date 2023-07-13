Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu Dinamo Moskova'nın yıldızı Sebastian Szymanski ile doldurdu. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak 40 maça çıkıp, 10 gol, 7 asistle oynayan Polonyalı futbolcu için 9 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıkladı. 24 yaşındaki 10 numarayla 4 yıllık sözleşme yapıldı. Szymanski, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" dedi.

G.SARAY'A TRANSFER ÇALIMI ATILDI

Szymanskı'nin adı G.Saray da anılmıştı fakat Sarı-Lacivertliler, işi bitirdi. Öte yandan Rus basını, Szymanski için ödenen bedelin bonuslarla 14 milyon Euro'ya çıkacağını da iddia etti.