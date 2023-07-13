Arda Güler takım arkadaşlarını büyüledi: Göbek adı kalite...





Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için Trendyol ile sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmasının ardından Süper Lig'in yeni adı Trendyol Süper Lig oldu. TFF 1. Lig'in yeni adı ise Trendyol 1. Lig olarak değişti. TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı. Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in 2023- 2024 sezonunda isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapacak. Törende açıklamada bulunan başkan Büyükekşi, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler" ifadelerini kullandı.

DALER KUZYAEV LE HAVRE'A GİTTİ

Transferde uzunca bir süre Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in yeni adresi belli oldu. Zenit'ten ayrılan ve serbest statüde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransa Ligue 1'e yükselen Le Havre ile 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza attı.

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