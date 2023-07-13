Arda Güler takım arkadaşlarını büyüledi: Göbek adı kalite...

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni takımına çabuk uyum sağladı.
18 yaşındaki yıldız, antrenmandaki performansıyla teknik ekibi büyülüyor. Sosyal medya üzerinden sürekli genç yıldızın klas hareketlerini paylaşan İspanyol devi önceki gün Arda'nın bu karesini 'sihirbaz' notuyla paylaştı.
Real Madrid'in dün yaptığı paylaşım ise büyük etkileşim aldı. Arda Güler'in idmanda attığı şık golü paylaşan Real bu paylaşıma, "Göbek adı kalite, soyadı Güler" notunu düştü.
PSG'NİN GÖZÜ VLAHOVİC'TE
Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Dusan Vlahovic'e Fransız devi Paris Saint-Germain'in talip olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 27 maçta, 10 gol ve 1 asist kaydetti.
AYŞE KAPLAN ŞAMPİYON OLDU
Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir'li sporcu Ayşe Kaplan kendi sikletinde Türkiye şampiyonu oldu. Sakarya kulübü de sporcu için tebrik mesajı yayınladı.
AL HİLAL'DE HEDEF MİTROVİC
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in İngiliz ekibi Fulham'a deneyimli santrfor Alexander Mitrovic için 30 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. 28 yaşındaki oyuncunun da Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
SULTANLAR'IN RAKİBİ İTALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde bugün 22.00'de İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz, yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
TRENDYOL'DAN 700 MİLYON LİRA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için Trendyol ile sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmasının ardından Süper Lig'in yeni adı Trendyol Süper Lig oldu. TFF 1. Lig'in yeni adı ise Trendyol 1. Lig olarak değişti. TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı. Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in 2023- 2024 sezonunda isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapacak. Törende açıklamada bulunan başkan Büyükekşi, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler" ifadelerini kullandı.
DALER KUZYAEV LE HAVRE'A GİTTİ
Transferde uzunca bir süre Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in yeni adresi belli oldu. Zenit'ten ayrılan ve serbest statüde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransa Ligue 1'e yükselen Le Havre ile 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza attı.
KARTAL'DA LYANCO'DA FAVORİ