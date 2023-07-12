Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için Dinamo Moskova ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski, 2019-2020 sezonunda 5 milyon 500 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'ya imza attı. Polonyalı oyuncu geçtiğimiz sezon 2 milyon euroluk bedelle Feyenoord'a kiralandığı ve Hollanda ekibinin şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Polonya Milli Takımı'nda 24 maça çıkan Sebastian Szymanski, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sebastian Szymanski daha önce 1 Hollanda Ligi ve 2 Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

40 MAÇTA 10 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.

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