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    Fenerbahçe Wilfried Zaha için bastırıyor! B planı Toko Ekambi

    Fenerbahçe yönetimi, Wilfried Zaha’nın kararı bekliyor. Olumsuz bir cevap gelmesi durumunda Sarı-Lacivertliler, Lyon’un Kamerunlu sol kanadı Toko Ekambi’yi stepnesine dahil etti. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    B planı Toko Ekambi

    Fenerbahçe'de transfer harekatları tüm hızıyla devam ederken sol kanat için Wilfried Zaha'nın kararı bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Fildişili yıldızdan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda B planını hazırlamış durumda.

    Sarı- Lacivertliler Lyon'un Kamerunlu sol kanat oyuncusu Toko Ekambi için nabız yoklamaya başladı bile. Geçtiğimiz sezonu Rennes kulübünde kiralık olarak geçiren Ekambi'nin Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Toko Ekambi'nin piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olsa da kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasından dolayı Kamerunlu sol kanat oyuncusunun daha makul bir fiyata transferi söz konusu olabilecek. 30 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ekambi 55 kez giydiği Kamerun Milli Takım formasıyla 13 gole imza attı.

    UMUT NAYİR FENERBAHÇE'DE



    Fenerbahçe daha önce anlaştığı Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Bonservisi Eyüpspor'da olan fakat geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor, 33 maçta 18 gol, 3 asist yaptı. Umut imza sonrası şu açıklamada bulundu: Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. Bu meydan okumaya fazlasıyla hazırım. Sorumluluklarımın ve bu büyük camiaya verebileceğim katkıların bilincindeyim. Daha güzel günler için vakit kaybetmeden çalışma zamanı.

    ÇIK ARADAN ATALANTA!



        Alexander Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, 2. stoper transferi için çok yoğun bir çaba içerisinde. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Udinese'nin Brezilyalı stoperi Becao'dan pek de iç açıcı olmayan haberler geliyor. Serie A kulüplerinden Atalanta Becao için 10 milyon Euro garanti para 2 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı orta çıktı.



        Kanarya'nın Becao için Udinese'ye yaptığı teklif ise son olarak 8 milyon Euro'ya ulaşmıştı. Becao transferinde işler Fenerbahçe için zorlaşırken Sarı- Lacivertli kurmayların teklilerini artırıp artırmayacağı ise merak konusu. Ancak Fenerbahçeli kurmayların Atalanta'nın yaptığı teklifin üzerinde bir tek teklife pek de sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

        UEFA'DAN ÇAKIR'A GÖREV



        Eski FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi birinci eleme turundaki Astana - Dinamo Tiflis arasındaki ilk müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

        EYÜPSPOR'DAN ÇİFT İMZA



            1. Lig ekibi Eyüpspor, geçen sezon Pendikspor ile şampiyon olan Adrien Regattin ile en son Başakşehir forması giyen Caner Erkin'i kadrosuna kattı. İki futbolcuyla da birer sezonluk sözleşme imzalandı

            HOSSEİNİ 2 YIL DAHA KAYSERİ'DE



            Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren İranlı stoper Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 25 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist yaptı.

            BERNARDO SİLVA'YA KANCA
            Kadrosuna Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly'i katan Al-Hilal'in şimdi de Manchester City'nin 28 yaşındaki Portekizli yıldızı Bernardo Silva'ya yıllık 70 milyon Euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

            LEGİA VARŞOVA MONTERO'YU İSTİYOR



            Beşiktaş'ın geçen sezon Alman ekibi Hamburg'a kiraladığı İspanyol stoper Francisco Montero'ya Legia Varşova talip oldu. Polonya ekibinin Montero için Beşiktaş'a satın amla opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gelecek planları arasında düşünmediği İspanyol stoperin başka bir takıma kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor.

            BEŞİKTAŞ'TAN OKEREKE TEKLİFİ


                Cremonese'nin Nijeryalı golcüsü David Okere'yi gündemine alan Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalyan ekibine 3.5 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi. Çizme ekibinin ise Okereke için 5 milyon euro talep ettiği belirtildi. Serie B'ye düşen Cremonose'den ayrılmak isteyen Okere'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Golcü futbolcu geçen sezon forma giydiği 38 maçta 9 gol, 3 asiste imza atmıştı.



                ASLAN'IN YENİ SOL BEKİ ANGELİNO
                Galatasaray'da çok sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. İlk olarak Angelino ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Leipzig'i de nihayet ikna etti. 26 yaşındaki sol bek için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. İspanyol futbolcu, 20 maç sayısına ulaştığı zaman da 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. 1 milyon Euro da bonus maddesi olacak. 9 milyon Euro'nun üstünde satılırsa yüzde 20 pay verilecek. Angelino bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. 2021'de City'den Leipzig'e gelen Angelino için 18 milyon Euro ödenmişti. Yıldız futbolcu geçen sezonu ise Hoffenheim'da kiralık geçirdi. Kulüp kariyerinde 329 maç olan Angelino 23 gol, 76 asist yaptı.



                BAKAMBU GELİYOR
                Transferde bombaları arka arkaya patlatan Galatasaray, Icardi'nin yedeğini buldu. Sezon başı Al-Nasr'a imza atan Cedric Bakambu, ailesinin BAE'de yaşamak istememesi nedeniyle kulüpten ayrılmaya karar verdi. 32 yaşındaki golcü ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, eski Bursasporlu futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ödeyecek. Kongolu yıldıza bonservis bedeli ise verilmeyecek. Bakambu geçen yıl Olympiakos'ta 40 maça çıkarken 18 gol, 4 asist yaptı.



                    KEREM DE BİTİYOR
                    Bekleneni veremeyen Yusuf Demir'i kiralayıp 'mavi kart' kuralının avantajını farklı bir oyuncuda kullanmak isteyen Galatasaray'da gözler Kerem Demirbay'a çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın Leverkusen formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı hamle Almanya'da yankı uyandırdı. Kicker gazetesi, Galatasaray'ın dışında Fiorentina, Roma ve Newcastle ve Napoli'nin de Kerem'i istediğini belirtti. Aslan'ın 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılıların 1.5 milyon Euro önerdiği Leverkusen'in ise 3.5 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Kerem'in Cimbom'da oynamak istediğini Alman kulübünün yetkililerine ilettiği bu durumun Galatasaray'ı transferde öne taşıdığı kaydedildi. 2019'da Hoffenheim'dan 32 milyon Euro'ya gelen Kerem, bu kulüpte 149 maçta 15 gol, 30 asistle oynadı.



                    ICARDI YARIN İSTANBUL'DA
                    G.Saray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi yarın İstanbul'a geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. PSG'nin banka teminatı istediği Başkanvekili Erden Timur'un şahsi kefil olduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Aslan, Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

                    KARTAL'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
                    Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. 3 hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş, 15 Temmuz cumartesi saat 16.00'da Augsburg, 18 Temmuz Salı saat 19.00'da Mezökövesd Zsory ve 21 Temmuz cuma günü de saat 17.00'de Strasbourg ile karşılaşacak.

                    BUGÜNKÜ RAKİP KIZILYILDIZ
                    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının 2. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit ile 90 dakika sonunda golsüz berabere kalmış penaltı atışları sonucu rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

                    RUSYA'DA YÜKSEK TEMPO
                    Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'da bulunan Petrovski Stadyumu'nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan Sarı-Lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

                    SOCAR'DAN 15 MİLYON EURO GELİR
                    G.Saray, Azerbaycan enerji devi SOCAR ile Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için forma göğüs sponsorluğu konusunda 3 yıllığına anlaştı. Yıllık 5 milyon Euro'dan 15 milyon gelecek.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe Wilfried Zaha için bastırıyor! B planı Toko Ekambi
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