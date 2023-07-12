Fenerbahçe Wilfried Zaha için bastırıyor! B planı Toko Ekambi

Fenerbahçe'de transfer harekatları tüm hızıyla devam ederken sol kanat için Wilfried Zaha'nın kararı bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Fildişili yıldızdan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda B planını hazırlamış durumda.
Sarı- Lacivertliler Lyon'un Kamerunlu sol kanat oyuncusu Toko Ekambi için nabız yoklamaya başladı bile. Geçtiğimiz sezonu Rennes kulübünde kiralık olarak geçiren Ekambi'nin Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Toko Ekambi'nin piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olsa da kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasından dolayı Kamerunlu sol kanat oyuncusunun daha makul bir fiyata transferi söz konusu olabilecek. 30 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ekambi 55 kez giydiği Kamerun Milli Takım formasıyla 13 gole imza attı.
UMUT NAYİR FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe daha önce anlaştığı Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Bonservisi Eyüpspor'da olan fakat geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor, 33 maçta 18 gol, 3 asist yaptı. Umut imza sonrası şu açıklamada bulundu: Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. Bu meydan okumaya fazlasıyla hazırım. Sorumluluklarımın ve bu büyük camiaya verebileceğim katkıların bilincindeyim. Daha güzel günler için vakit kaybetmeden çalışma zamanı.
ÇIK ARADAN ATALANTA!