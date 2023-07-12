Fenerbahçe Wilfried Zaha için bastırıyor! B planı Toko Ekambi





ASLAN'IN YENİ SOL BEKİ ANGELİNO

Galatasaray'da çok sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. İlk olarak Angelino ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Leipzig'i de nihayet ikna etti. 26 yaşındaki sol bek için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. İspanyol futbolcu, 20 maç sayısına ulaştığı zaman da 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. 1 milyon Euro da bonus maddesi olacak. 9 milyon Euro'nun üstünde satılırsa yüzde 20 pay verilecek. Angelino bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. 2021'de City'den Leipzig'e gelen Angelino için 18 milyon Euro ödenmişti. Yıldız futbolcu geçen sezonu ise Hoffenheim'da kiralık geçirdi. Kulüp kariyerinde 329 maç olan Angelino 23 gol, 76 asist yaptı.